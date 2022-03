Diretta/ Basilea Marsiglia streaming video tv: elvetici per la rimonta (Conference)

DIRETTA BASILEA MARSIGLIA: FRANCESI FAVORITI PER LA VITTORIA FINALE!

Basilea Marsiglia, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il St. Jakob Park di Basilea sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Elvetici per la rimonta dopo aver vissuto un match d’andata difficile: una volta portatosi sul 2-0 grazie a una doppietta di Arkadiusz Milik, il Basilea è riuscito comunque ad accorciare le distanze e a tenere aperto il discorso qualificazione in vista di questo match di ritorno.

I francesi puntano forte sulla Conference League ma devono far fronte anche a un calo nella Ligue 1 francese: ma l’ultimo 1-4 rifilato al Brest ha riportato gli uomini allenati da Jorge Sampaoli al secondo posto in classifica, agganciati a quota 50 punti al Nizza, con la prospettiva concreta di giocarsi un posto nella prossima Champions League: un impegno su più fronti di cui proverà ad approfittare il Basilea per ribaltare la situazione.

DIRETTA BASILEA MARSIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Basilea Marsiglia non dovrebbe godere di una diretta tv, salvo variazioni di palinsesto: le partite di Conference League non sono trasmesse sui canali del nostro Paese e dunque non si potrà avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’andata degli ottavi di finale. Consigliamo ad ogni modo di avvalervi delle informazioni utili che arriveranno attraverso i social network, in particolar modo le pagine della Uefa che in maniera specifica trattano questa competizione. Su Sky Sport ci sarà però la possibilità di seguire la Diretta Gol con aggiornamenti in diretta dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA MARSIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Basilea Marsiglia, match che andrà in scena al St. Jakob Park di Basilea. Per il Basilea, Guillermo Abascal schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lindner, Tavares, Frei, Pelmard, Katterbach, Burger, Kasami, Ndoye, Esposito, Fernandes, Szalai. Risponderà il Marsiglia allenato da Jorge Sampaoli con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Lopez, Lirola, Balerdi, Saliba, Kolasinac, Guendouzi, Kamara, Gueye, Harit, Gerson, Milik.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Basilea Marsiglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Basilea con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Marsiglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

