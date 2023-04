DIRETTA/ Bayer Leverkusen Union SG (risultato 0-0) streaming video tv: traversa!

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN SAINT GILLOISE (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Formazione belga che sfiora il vantaggio con il tocco sfortunato di Tah, del Bayer Leverkusen, sugli sviluppi di calcio d’angolo con il pallone che si spegne sulla traversa. Leverkusen che non spinge per trovare il gol e quasi lo prende con la deviazione sforutnata da parte di Tah che stava per sbloccare la partita in favore della società belga. Prova a rispondere la formazione di casa ama niente da fare; i belga si chiudono molto bene e sfruttano l’ottima difesa. Cartellino giallo per Van Der Heyden, ammonito al minuto 25 di gioco. Colpisce di testa il sudamericano Hincapiè ma la palla esce fuori non di molto. Aveva staccato bene il centrale mancino m il palo ha detto di no e rimane il risultato sul pareggio con la gara sullo 0-0. Finisce il primo tempo con il risultato di 0-0 dopo 45 minuti di gioco. (Marco Genduso)

Diretta/ Juventus Sporting Lisbona (risultato 0-0) streaming video: chance per Chiesa

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN SAINT GILLOISE (RISULTATO 0-0): EQUILIBRIO!

Inizia la partita con i primi possessi di gioco. Ritmi piuttosto bassi e squadre che preferiscono studiarsi senza colpirsi nei primi istanti della partita. Bayer Leverkusen che cerca di colpire gli avversari con l’azione insistita di Florian Wirtz. Il gioiello classe 2003 non trova la porta dopo una serie di sterzate che gli hanno permesso di arrivare a calciare contro la porta avversaria con la palla fuori di poco. Pericolosissimo il tedesco. Squadre piuttosto larghe con il Bayer Leverkusen a fare da padrona in campo in questi primissimi minuti di gioco. A terra Adli, tecnico di casa preoccupato. Il giocatore si rialza e continua. Calcio di punizione con lo stesso Adli a battere e palla in mezzo che viene liberata dalla difesa avversaria. Poche emozioni, nessun tiro in porta con l’unica azione degna di nota con il tiro di Wirtz nei primi istanti del match. (Marco Genduso)

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Il Feyenoord batte la Roma! Diretta gol live score

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN SAINT GILLOISE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Bayer Leverkusen Saint Gilloise diamo il via a una partita molto interessante. Il Bayer Leverkusen arriva dalla Champions League, dove ha fatto appena 5 punti nel girone: vittoria sull’Atletico Madrid, poi i due pareggi conclusivi tra cui il 2-2 del Wanda Metropolitano con rigore parato da Hradecky all’ultimo secondo, che ha garantito una discesa in Europa League nella quale i tedeschi hanno eliminato il Monaco ribaltando il 2-3 interno con identico risultato al Louis II e qualificazione agli ottavi, poi il doppio 2-0 contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Diretta/ Manchester United Siviglia (risultato 1-0) video streaming tv: Sabitzer gol!

Il Saint Gilloise come detto si è rivelato una grande sorpresa: nel suo girone di Europa League ha timbrato 13 punti vincendo le prime tre partite e perdendo solo in casa contro l’Union Berlino in un match già ininfluente, poi curiosamente dopo quattro mesi ha incrociato ancora la squadra tedesca e dopo il 3-3 in Germania ha vinto con un netto 3-0 in casa, guadagnandosi con pieno merito i quarti di finale di Europa League. Ora siamo curiosi di scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco della BayArena: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti della partita, finalmente la diretta di Bayer Leverkusen Saint Gilloise sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

BAYER LEVERKUSEN UNION SG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Bayer Leverkusen Union SG, ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza. Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Bayer Leverkusen Union SG in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

BAYER LEVERKUSEN UNION SG: TEDESCHI FAVORITI!

Bayer Leverkusen Union SG, in diretta giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Di fronte due tra le squadre che giocano il miglior calcio della competizione europea, pronte a tutto per strappare il pass per le semifinali.

Retrocesso come terzo in Champions League, il Bayer Leverkusen ha superato il Monaco ai sedicesimi e il Ferencvaros agli ottavi. Primo nella fase a gironi di EL, l’Union SG ha “saltato” i sedicesimi, mentre agli ottavi si è imposto sull’Union Berlino. Entrambe arrivano da ottimi momenti in campionato, con filotti ben auguranti.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN UNION SG

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Bayer Leverkusen Union SG, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalle Aspirine, Xabi Alonso conferma il 3-4-1-2: Hradecky, Kossounou, Tah, Tapsoba, Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapie, Wirtz, Adli, Diaby. Passiamo adesso ai belgi, Geraerts si affida al 3-5-2: Moris, van der Heyden, Burgess, Kandouss, Lapoussin, Teuma, Lynen, Lazare Amani, Nieuwkoop, Boniface, Adingra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Bayer Leverkusen favorito sull’Union SG secondo i bookmakers. Andiamo a conoscere i numeri di Eurobet: la vittoria del Bayer Leverkusen è a 1,57, il pareggio è a 4,10, mentre il successo dell’Union SG paga 5,60 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di realizzazioni: Under 2,5 a 2,05 e Over 2,5 a 1,70. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,72 e 2,00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA