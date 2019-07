Diretta Bayern Monaco Real Madrid/ Streaming video tv: ICC 2019, amichevole di lusso

Bayern Monaco Real Madrid, in diretta dal NRG Stadium di Houston (Texas), è una partita valida per la International Champions Cup 2019: l’appuntamento è alle ore 2.00 del mattino italiano di oggi, domenica 21 luglio, naturalmente in orario locale sarà ancora sabato sera. Bayern Monaco Real Madrid è naturalmente una partita di enorme fascino e di conseguenza è la perfetta dimostrazione del livello della ICC, l’ormai tradizionale torneo amichevole estivo che raccoglie le migliori squadre di club del panorama internazionale con partite sparse tra Stati Uniti, Asia ed Europa. Ci sarà sicuramente grande interesse per il confronto tra i bavaresi campioni di Germania e il Real 13 volte campione d’Europa: l’ultimo incrocio ufficiale risale alle semifinali di Champions League 2018, quando il Real Madrid vinse 1-2 in Baviera e poi si qualificò per la finale con un 2-2 casalingo sulla strada del suo ultimo trionfo continentale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Real Madrid sarà disponibile su Sportitalia, che ha acquistato i diritti di tutta la International Champions Cup 2019. Dobbiamo segnalare che il canale non è più disponibile sul satellite e dunque l’appuntamento sarà esclusivamente al canale numero 60 in chiaro. Resta valida invece l’alternativa del sito ufficiale: su sportitalia.com potrete infatti seguire la partita Bayern Monaco Real Madrid in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO REAL MADRID

Parlando delle probabili formazioni di Bayern Monaco Real Madrid, dobbiamo tenere conto del fatto che si tratta di una partita di cartello, ma pure che siamo appena oltre metà luglio: la preparazione è nel suo pieno svolgimento e non tutti i giocatori sono allo stesso livello, anche perché bisogna tenere conto di tutti quei calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali nei tanti appuntamenti delle scorse settimane. La rosa del Bayern Monaco per la ICC 2019 ad esempio comprende 19 elementi della prima squadra e otto della Primavera: spazio ai giovani e anche per qualche nuovo acquisto come Benjamin Pavard, ma non Lucas Hernandez. Siamo ancora in fase di esperimenti, anche se nessuno vuole perdere una partita di questo genere.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Bayern Monaco Real Madrid, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Favorito anche se non di molto è considerato il Real Madrid: il segno 2 di conseguenza è quotato a 2,20, mentre poi si sale a 2,85 volte la posta in palio, che è la quota proposta in caso di vittoria del Bayern Monaco, dunque per il segno 1. Infine il segno X, naturalmente in caso di pareggio, è quotato a 3,55.



