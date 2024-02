Benedetta Pilato medaglia di bronzo/ 50 rana: terza in 30″01, oro a Meilutyte! (Mondiali nuoto 2024)

DIRETTA BENEDETTA PILATO TERZA, FINALE 50 RANA: MEDAGLIA DI BRONZO

Benedetta Pilato ha conquistato il terzo posto e la medaglia di bronzo nella finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2024 a Doha, con il tempo di 30”01. La pugliese dunque conferma il suo grande valore nella gara più breve, anche se nei prossimi mesi ci sarà da migliorare sui 100 in ottica olimpica. Questa è comunque una ottima base di partenza, per confermarsi ai vertici mondiali della rana, dove troviamo naturalmente anche Ruta Meilutyte, vincitrice e medaglia d’oro in 29”40 per la lituana, che ha rintuzzato l’attacco della cinese Qianting Tang, seconda e d’argento in 29”51, nuovo record asiatico.

Gara ovviamente brevissima sulla singola vasca, la diretta di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2024 a Doha ha delineato comunque valori abbastanza chiari. Fin dai primi metri si è capito che il livello della nuotatrice italiana era il terzo posto, di fatto mai stato in discussione, mentre davanti la lituana e la cinese avevano qualcosa in più e Meilutyte ha dovuto respingere l’assalto della asiatica per conquistare la vittoria e la medaglia d’oro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Pochissimi minuti al via della diretta di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2024 Doha, uno dei momenti più attesi nell’ultima giornata della rassegna iridata. La nuotatrice tarantina ha patito una delusione nei 100, adesso l’obiettivo è ritrovare il sorriso nei 50, la gara che rivelò Benedetta Pilato al mondo con l’argento iridato nel 2019, a soli 14 anni. Ricordiamo poi l’oro agli Europei di Budapest 2021, il doppio argento sia ai Mondiali sia agli Europei nel 2022 ed infine il bronzo ai Mondiali 2023, per considerare solo le gare in vasca lunga.

I 50 rana quindi potrebbero dare l’ennesima soddisfazione a Benedetta Pilato, pur ricordando che la distanza più breve non è olimpica, di conseguenza l’obiettivo nei prossimi mesi sarà quello di tornare competitiva ai massimi livelli nei 100 rana, distanza della quale Benedetta Pilato fu campionessa mondiale ed europea nel 2022. Adesso però bisogna focalizzarci ancora per qualche minuto sulla distanza più breve e più esplosiva, cediamo allora la parola alle emozioni della diretta di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2024 Doha! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Va ricordato che la diretta tv di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana sarà trasmessa sulla televisione di stato, che copre la programmazione dei Mondiali nuoto 2024 Doha: il canale di riferimento sarà Rai Sport che trovate al numero 58 del vostro telecomando, in alternativa potrete naturalmente avvalervi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito di Rai Play oppure installando e attivando la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA

La diretta di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2024 Doha ci terrà compagnia domenica 18 febbraio, ovviamente nel tardo pomeriggio italiano: c’è grande voglia di riscatto per la diciannovenne tarantina, che a questa kermesse ha già mancato la qualificazione alla finale dei 100 e ora ci riprova per portare a casa una medaglia. Sarebbe la quarta consecutiva in questa specialità ai Mondiali: la Pilato era stata argento a Gwangju 2019 e Budapest 2022, mentre l’anno scorso a Fukuoka si era presa la medaglia di bronzo.

Già campionessa europea sulla distanza, sia in vasca lunga che in vasca corta, Benedetta Pilato andrà ora a caccia di altra gloria ma c’è chi allo stesso modo vorrà riscattarsi: Ruta Meilutyte, campionessa mondiale in carica che nei 100 era rimasta fuori dalla finale, come l’azzurra che sarà anche oggi sua rivale. Scopriremo presto come andranno le cose nella diretta di Benedetta Pilato impegnata nella finale dei 50 rana ai Mondiali nuoto 2024 Doha, intanto possiamo fare un altro rapido approfondimento circa i temi di questo evento che potrebbe regalarci enormi soddisfazioni.

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO 2024 DOHA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta della finale dei 50 rana con Benedetta Pilato sarà un grande evento ai Mondiali nuoto 2024 Doha. La tarantina si ripresenta in vasca dopo la grande delusione dei 100: per lei crono di 29’’91, un tempo migliore rispetto a quello che aveva nuotato un anno fa a Fukuoka e che le avrebbe regalato all’epoca la medaglia d’argento, perché Lilly King (la grande assente a questa kermesse) aveva nuotato in 29’’94. Era invece stata irraggiungibile Ruta Meilutyte, che dopo essere esplosa sulla scena a 15 anni e qualche anno difficile è tornata alla grande, ed è la campionessa mondiale in carica: anche stasera sarà lei la nuotatrice da battere per Benedetta Pilato.

Tra le altre, puntano al podio Lara Van Niekerk, sudafricana che era stata quarta un anno fa a soli 5 centesimi dall’azzurra, e Piper Enge che ha avuto il terzo tempo nella batteria di Meilutyte e Pilato; rispetto alla finale di Fukuoka, in cui era presente anche la nostra Anna Bottazzo, ci sarà poi Tang Qianting. Tra poco saremo nuovamente in vasca per la finale di Benedetta Pilato nei 50 rana ai Mondiali nuoto 2024 Doha, non resta che scoprire quello che succederà e se per la tarantina arriverà la prima medaglia in questa kermesse, appunto la quarta consecutiva iridata per lei.











