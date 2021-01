Diretta/ Benevento Atalanta (Serie A) streaming video e tv: esame importante per Gasp

DIRETTA BENEVENTO ATALANTA: SPETTACOLO A SUON DI GOL?

Benevento Atalanta, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento, in programma sabato 9 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Esame importante per entrambe le squadre che si trovano ad affrontare un match chiave per le rispettive ambizioni. Espugnando anche il campo del Cagliari il Benevento ha dimostrato di poter puntare quantomeno ad una salvezza ampiamente anticipata. Ai sanniti manca solo l’acuto contro una delle grandi accreditate ai primi posti ad inizio campionato, pur avendo già pareggiato al “Vigorito” contro Juventus e Lazio. L’Atalanta può essere in questo senso un banco di prova molto importante: i bergamaschi hanno ripreso a volare in campionato, dopo aver pur dolorosamente risolto il caso Gomez con l’allontanamento del capitano dalla rosa. Va sottolineato anche che la squadra di Gasperini, quando ha potuto evitare gli impegni di Coppa in calendario, ha sempre avuto un ritmo straordinario: vincere anche a Benevento rilancerebbe definitivamente le ambizioni-Champions dei nerazzurri, che devono ancora recuperare il match sul campo dell’Udinese.

DIRETTA BENEVENTO ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ATALANTA

Le probabili formazioni di Benevento Atalanta, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1: Montipò; Maggio, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. Gli ospiti guidati in panchina da Gian Piero Gasperini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Benevento e Atalanta, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 6.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.44.

