VIDEO VENEZIA COMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pier Luigi Penzo il Venezia ferma il Como con un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo i Lariani sembrano voler subito assumere il comando delle operazioni proiettandosi in zona offensiva immediatamente in avvio al 3′ con una potente conclusione di Strefezza deviata dal forte vento e parata comunque in corner da un attento Stankovic.

Gli arancioneroverdi non si lasciano però impressionare e reagiscono sbloccando anzi il punteggio al 17′ con il gol segnato da Pohjanpalo, bravo a capitalizzare su suggerimento del collega Nicolussi Caviglia. Nel secondo tempo le condizioni metereologiche paiono peggiorare ma i biancoblu tornano in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quanto visto in precedenza tanto che ripristinano l’equilibrio al 50′ con l’autorete di Candela propiziata da Van Der Brempt, il quale serve poi anche l’assist vincente a Belotti per il gol del sorpasso al 56′.

Nel finale i lagunari ritrovano la parità al 70′ con il gol realizzato da Oristanio, direttamente su calcio d’angolo con la complicità del vento, e si disperano all’88’ quando la rete di Nicolussi Caviglia, che sarebbe valsa la rimonta, viene annullata dal VAR per fuorigioco di Pohjanpalo.

VIDEO VENEZIA COMO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS