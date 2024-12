La storia di Asamoah Gyan (o semplicemente Asamoah), è venuta alla ribalta in queste ore. L’ex calciatore, fra le altre di Udinese e Modena, è passato dall’avere un’immensa fortuna a soli 700 euro sul conto nel giro di pochissimo tempo. Asamoah non ha mai nascosto la sua ricchezza e più volte è apparso in posa nelle sue ville sontuose ma anche vicino a macchine da mille e una notte, come ad esempio una Rolls Royce tutta d’oro, ma oggi si ritrova in seri guai con neanche 1.000 euro sul conto.

Ma cosa è successo? Tutta colpa di scelte sbagliate e nel contempo di una lunga battaglia legale con la sua ex moglie che l’ha lasciato in “braghe di tela” come si suol dire in questi casi. Asamoah si era ritirato dal calcio giocato nel 2023 e nel corso della sua lunga carriera ad altissimo livello ha guadagnato un sacco di denaro.

ASAMOAH GYAN PRENDEVA 200MILA EURO A SETTIMANA MA…

E’ stato infatti fra i primi a fiutare l’oro degli Emirati Arabi, arrivando a guadagnare circa 200mila euro a settimana per ben quattro anni, così come in Cina e Turchia. Tutto molto bello, peccato però che a fianco della carriera calcistica Asamoah, forse mal consigliato, si siano verificati una serie di investimenti immobiliari e nel mondo della musica, senza dimenticare di gioielli XXL e auto super costose, come accennato sopra.

I suoi guai sono iniziati però circa un anno fa di questi tempi, a novembre 2023, quando è stato condannato a risarcire la sua ex compagna di vita, dopo che è stato riconosciuto il padre biologico dei loro tre figli, scrive il Corriere della Sera. L’ex nazionale ghanese aveva sempre negato che quei suoi tre figli fossero suoi ma alla fine è stato sottoposto ad un test del dna che lo ha completamente sbugiardato, di conseguenza un tribunale ghanese lo ha condannato a risarcire l’ex moglie.

ASAMOAH GYAN, I MANCATI STIPENDI DEL KAYSERISPORT

A quest’ultima è andata una sontuosa abitazione nel Regno Unito, ma anche un’altra in Ghana, quindi un distributore di benzina di proprietà di Asamoah e infine due automobili. Inoltre, il giudice ha condannato l’ex calciatore a versare un mantenimento pari a 2.000 euro al mese alla donna, per tutto il necessario per i suoi tre figli. Un evento che ha evidentemente segnato le finanze di Asamoah,

A complicare la situazione, il fatto che l’ultimo club importante in cui ha giocato, il Kayserispor, non lo ha pagato per mesi, di conseguenza il ghanese è rimasto senza stipendio da un bel po’. Ovviamente l’essere rimasto con soli 700 euro in banca non va imputato solo alla causa con la moglie, ma in generale a scelte di vita sbagliate: il divorzio è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso.