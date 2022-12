DIRETTA/ Benevento Cittadella video streaming tv: ormai è una grande classica!

DIRETTA BENEVENTO CITTADELLA: I TESTA A TESTA

Negli ultimi anni, la diretta di Benevento Cittadella è diventata un grande classico, tanto che con i dieci precedenti ufficiali più recenti si torna solamente a sabato 8 aprile 2017, dal momento che oltre a sette match di campionato in Serie B si contano una partita di Coppa Italia e due partite nella semifinale dei playoff della stagione 2018-2019. I numeri allora sono curiosi: da una parte dobbiamo registrare un dominio notevole da parte del Benevento, capace di ottenere addirittura otto vittorie a fronte di due soli successi per il Cittadella (e zero pareggi).

Tuttavia, furono proprio i veneti ad imporsi in quella semifinale playoff, con andamento clamoroso: il Benevento vinse per 1-2 all’andata in casa del Cittadella, che però ribaltò tutto andando a vincere per 0-3 in Campania al ritorno. Da allora, tuttavia, è cominciata una striscia di quattro vittorie consecutive per il Benevento: i veneti saranno capaci di tornare a sorridere proprio oggi pomeriggio? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BENEVENTO CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BENEVENTO CITTADELLA: LA SVOLTA DI CANNAVARO?

Benevento Cittadella, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Veneti in difficoltà con l’ultimo 0-3 subito in casa contro il Bari che ha messo di nuovo in luce le problematiche di una stagione iniziata male per i granata, al momento avanti di 2 sole lunghezze dalla zona play out e di 1 dal Benevento avversario di turno.

I sanniti sono tornati alla vittoria nella difficile trasferta in casa del Parma, seconda vittoria nelle ultime quattro sfide disputate in campionato, passi in avanti che hanno permesso alla formazione allenata da Fabio Cannavaro di risollevarsi dalla zona calda della classifica, pur senza avere ancora un margine rassicurante alle spalle. Il 21 settembre 2021 il Benevento ha vinto con un largo 4-1 l’ultima sfida interna contro il Cittadella, che non vince in casa dei sanniti dallo 0-3 del 25 maggio 2019.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Benevento Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Fabio Cannavaro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Letizia, Glik, Capellini, Masciangelo; Improta, Schiattarella, Karic; Tello, Forte, Farias. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati, Vita, Visentin, Perticone, Cassandro; Carriero, Pavan, Branca; Antonucci, Magrassi, Lores.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











