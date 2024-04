DIRETTA/ Avellino Benevento video streaming tv: ecco la storia del derby campano (Serie C, 15 aprile 2024)

DIRETTA AVELLINO BENEVENTO: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Avellino Benevento possiamo dire che questa partita all’andata era terminata 1-0 in favore degli irpini (gol di Cosimo Patierno) e che un incrocio tra queste due squadre non si verificava dalla stagione 2016-2017: all’epoca eravamo in Serie B, e naturalmente troviamo qui l’ultima partita disputata al Partenio che si era risolta in un 1-1 frutto delle reti di Daniele Verde e Karamoko Cissé, quello era il Benevento che sotto la guida di Marco Baroni avrebbe raccolto la prima, storica promozione in Serie A. Nel terzo millennio questo derby campano si è giocato più volte, ma con qualche interruzione: prima del campionato cadetto avevamo avuto tre sfide nel 2012-2013, anche una nel secondo turno della Coppa Italia Lega Pro.

Curiosamente, erano arrivate solo vittorie esterne quell’anno: l’Avellino aveva espugnato il Vigorito a fine settembre ma poi aveva perso due volte in casa, battuto appunto in Coppa Italia (26 giorni più tardi) dal gol di Giacomo Cipriani e poi nuovamente sconfitto tra le mura amiche in campionato, nel mese di febbraio, quando il Benevento era passato al Partenio con le reti di Alessandro Marotta e Ettore Marchi, per gli irpini ko ancora più pesante se pensiamo che quella squadra era prima in classifica nel girone B di Lega Pro Prima Divisione, mentre i sanniti navigavano a metà della graduatoria. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA AVELLINO BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile assistere anche da casa, davanti al nostro televisore, alla diretta Avellino Benevento: col nostro abbonamento a Sky basterà coolegarsi a Sky Sport. Sarà possibile, anche per chi non avesse a disposizione una Tv, vedere comunque sul telefonino o tablet la diretta Avellino Benevento in streaming video tv su Sky Go e e su NOW TV.

AVELLINO BENEVENTO: PER IL SECONDO POSTO!

Questa 36° giornata di Serie Cci regala una grande sfida, la diretta Avellino Benevento che si gioca oggi alle 20.45 del 15 aprile 2024. I padroni di casa sono lanciati, sono al secondo posto della classifica avendo raccimolato finora 63 punti. Nell’ultima partita è arrivato un netto 0-4 in casa della Turris sporcato solo dall’espulsione di D’Ausilio che non sarà presente contro il Benevento.

Anche gli ospiti sono a quota 63 punti ma con una peggiore differenza reti e la sfida di andata persa per 0-1 che li portano al terzo posto in classifica. La vittoria manca da tre partite e Auteri sta incontrando delle inaspettate difficoltà a trovare la via del gol nelle ultime partite.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BENEVENTO

Andiamo ora a scoprire quali saranno le probabili formazioni della diretta Avellino Benevento. Michele Pazienza, come già detto, dovrà mettere sicuramente mano al centrocampo per via della squalifica di D’Ausilio che potrebbe concedere minuti importanti a Michele Rocca. Patierno – 19 gol in 24 partite- rimane il principale riferimento offensivo intorno al quale agirà Gabriele Gori per formare la coppia d’attacco.

Grandi dubbi in attacco, invece, per Gaetano Auteri che sta valutando le migliori soluzioni per bilanciare la squadra e offrire supporto all’ottimo Starita. Ciciretti, Ciano e Ferrante cercano una maglia da titolare ma non è da escludere un possibile cambio modulo per Auteri che potrebbe voler rinforzare la fase difensiva per arginare la grande vena realizzativa degli avversari.

LE QUOTE AVELLINO BENEVENTO

Per gli appassionati di scommesse, andiamo ad approfondire le quote del sito PokerStars sulla diretta Avellino Benevento: il segno 1 è quotato a 2,00 mentre la vittoria esterna a 3,40. Il pareggio X infine è giocato a 3,20.

