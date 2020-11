Diretta/ Benevento Juventus (Serie A) streaming video tv: Inzaghi ritrova la Juve

DIRETTA BENEVENTO JUVENTUS: INZAGHI, L’EX PERICOLOSO!

Benevento Juventus, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento, in programma sabato 28 novembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A. Pippo Inzaghi ritrova la Juve, primo grande club della sua carriera prima del salto al Milan e delle vittorie in Champions League. I sanniti sono reduci da un importante colpo esterno a Firenze che ha scacciato via le nubi della crisi che si erano addensate soprattutto prima della sosta dopo il pesante ko interno contro lo Spezia. Dall’altra parte però la Juventus non può perdere ulteriore terreno verso la vetta della classifica. Dopo la sosta la squadra di Andrea Pirlo non ha fatto registrare altri passi falsi, battendo in casa il Cagliari nel posticipo di domenica scorsa e piegando anche il Ferencvaros all’ultimo minuto in Champions League. Per il primo posto nel girone la Juventus dovrà cercare l’impresa al Camp Nou contro il Barcellona, ma gli ottavi di finale sono comunque ormai assicurati.

DIRETTA BENEVENTO JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Juventus sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS

Le probabili formazioni di Benevento Juventus, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1: Montipò; Maggio, Caldirola, Glik, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Sau; Lapadula. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Pirlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Szczesny; Danilo, De Ligt; Cuadrado, Alex Sandro, Arthur, Rabiot, Chiesa, Kulusevsky; Dybala, Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Benevento Juventus secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa sanniti partono nettamente sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 8.50, mentre poi si sale a quota 5.25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 1.33 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione bianconera.



