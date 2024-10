DIRETTA VERONA MONZA, BRIANZOLI ANCORA SENZA VITTORIE

Gli spunti interessanti non mancano di certo per la diretta Verona Monza, partita in programma lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi e valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Gli ospiti del Monza sono ancora a secco di vittorie in questa stagione e dopo la buona prestazione offerta nell’ultimo turno che ha portato al pareggio strappato contro la Roma, i brianzoli puntano ad aggiudicarsi i tre punti in trasferta contro un avversario che non si è dimostato sempre del tutto infallibile per quanto concerne la fase difensiva.

DIRETTA/ Monza Roma Primavera (risultato finale 5-1): clamorosa vittoria brianzola! (20 ottobre 2024)

I veneti non vogliono però di certo vestire il ruolo di vittima sacrificale e vorrebbero anzi migliorare il proprio piazzamento in classifica magari bissando il successo ottenuto nel derby contro il Venezia con uno sguardo già rivolto all’ultima posizione che varrebbe l’accesso alla Conference League, sempre che le squadre nel mezzo non riescano a fare risultato. Quel che è certo è che più che pensare all’Europa mister Zanetti preferirebbe invece ragionare su una salvezza tranquilla avviando una serie di risultati utili consecutivi. La direzione dell’incontro tra gialloblu e biancorossi è stata affidata all’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione AIA de L’Aquila e supportato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi insieme al quarto uomo Perenzoni.

DIRETTA/ Lazio Verona Primavera (risultato finale 2-1): decide il solito Serra! (20 ottobre 2024)

DIRETTA VERONA MONZA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La trasmissione della diretta Verona Monza sarà garantita sia da DAZN, che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A per la stagione 2024/2025 in esclusiva, che da Sky. L’emittente satellitare offrirà la visione del posticipo del massimo campionato italiano di calcio per tutti coloro i quali vorranno sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 251, oltre a garantire lo streaming attraverso l’applicazione di Sky Go. Pure Dazn offrirà la visione dell’evento via streaming tramite l’applicazione dedicata oppure tramite pc.

Daniel Maldini ha la fidanzata? Flirt e indiscrezioni/ Il calciatore del Monza tra like e commenti

VERONA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa aumenta con il passare dei minuti per il calcio d’inizio della diretta Verona Monza e nel frattempo cerchiamo di capire quelle che saranno le scelte degli allenatori delle due squadre impegnate al Bentegodi nelle probabili formazioni. Mister Zanetti, dovendo fare a meno degli indisponibili Cruz, Harroui, Alidou e Frese, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 per i suoi schierando Montipò tra i pali, Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Bradaric in difesa, Duda e Belahyane in mediana, Suslov, Kastanos e Lazovic sulla trequarti a supporto dell’unica punta Tengstedt.

In casa biancorossa mister Alessandro Nesta dovrà invece rinunciare ancora a Cragno e Gagliardini per infortunio decidendo di schierare un 3-4-2-1 nel quale Izzo, Marì e Carboni faranno da schermo difensivo davanti all’estremo difensore Turati, Pereira, Bianco, Bondo e Kyriakopoulos formeranno il centrocampo mentre Maldini e Pessina offriranno il loro supporto al centravanti Djuric.

DIRETTA VERONA MONZA, LE QUOTE

Una chiave di lettura interessante per la diretta Verona Monza può essere fornita anche dalle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico riguardante il risultato finale di questo evento. La squadra maggiormente favorita per ottenere il successo sembra essere l’Hellas Verona secondo quanto pagato da Snai, che offre appunto 2.30 per l’1 mentre il 2 viene dato a 3.55 e l’x è fissato ora a 2.95. Difficile dunque, almeno ragionando su questi dati, che il Monza possa tornare in Brianza con i tre punti e dello stesso parere sembra essere pure Eurobet, che paga l’1 a 2.35.