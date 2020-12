Diretta/ Bologna Atalanta (Serie A) streaming video tv: orobici in risalita

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA: I FELSINEI VOGLIONO FARSI UN REGALO!

Bologna Atalanta, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Orobici in risalita dopo le polemiche delle ultime settimane. Dopo il rinvio del match con l’Udinese e la rottura tra Gasperini e il Papu Gomez è arrivata la qualificazione in Champions League con la vittoria di Amsterdam e 7 punti in campionato ottenuti contro Fiorentina, Juventus e Roma, in un incrocio di campionato poco agevole. Con una partita in meno disputata l’Atalanta è tornata a -3 dalla zona Champions e ora proverà a crescere ancora contro un Bologna che si trova a +7 dalla zona retrocessione, ma che nelle ultime settimane è riuscito a ricavare ben poche soddisfazioni. Due pareggi in trasferta contro Spezia e Torino gli ultimi risultati dei felsinei, punti ottenuti in rimonta ma non senza rimpianti, soprattutto considerando il rigore fallito all’ultimo secondo da Barrow a La Spezia, con l’ultima vittoria dei rossoblu che resta quella in casa contro il Crotone del 29 novembre scorso.

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Atalanta sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA

Le probabili formazioni di Bologna Atalanta, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1: Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. Gli ospiti guidati in panchina da Gian Piero Gasperini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Muriel, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Bologna e Atalanta, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 5.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.20, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.60.

