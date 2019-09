Diretta Bologna Chievo Primavera/ Streaming video tv: i felsinei tentano l’allungo!

Bologna Chievo Primavera, lunedì 30 settembre 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Posticipo che chiuderà il programma del turno con i felsinei che proveranno a sfruttare la scia della bella vittoria ottenuta contro il Napoli nella seconda giornata. Il Bologna aveva esordito perdendo con un pirotecnico 6-3 in casa della Fiorentina, mettendo in evidenza lacune difensive piuttosto eleganti. Il 3-2 inflitto al Napoli sabato scorso con la doppietta di Cangiano e il gol di Juwara ha regalato entusiasmo. Ora ai rossoblu serviranno conferme contro un Chievo ancora a secco di punti in campionato. Curiosamente anche gli scaligeri hanno perso la prima partita di campionato col punteggio di 6-3, in casa della Roma. La prima in casa ha visto però il Chievo nuovamente sconfitto, battuto di misura dalla Sampdoria con un gol realizzato a metà ripresa. Con Pescara, Sassuolo ed Empoli, il Chievo è una delle quattro squadre che ha iniziato il nuovo campionato Primavera con due sconfitte.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Chievo Primavera, lunedì 30 settembre 2019 alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CHIEVO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Bologna Chievo Primavera, lunedì 30 settembre 2019 alle ore 15.00, sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1. 4-3-3 per il Bologna di Troise schierato con: Molla; Lunghi, Visconti, Mazza, Khailoti, Boloca, Ruffo Luci, Koutsoupias, Cangiano, Cossalter. 4-2-3-1 per il Chievo allenato da Mandelli schierato con: Caprile; Pavlev, Martires, Enyan, Leggero; Karamoko, Zuelli; Manconi, Demirovic, Tuzzo, Rovaglia.



