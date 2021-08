Diretta/ Bologna Liverpool streaming video tv: test di lusso per Sinisa (amichevole)

DIRETTA BOLOGNA LIVERPOOL: SFIDA CHAMPIONS!

Bologna Liverpool in diretta giovedì 5 agosto 2021 alle ore 16.00 presso il Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, in Francia, sarà una sfida amichevole divisa in due match da 60′. Prima partita da un’ora alle ore 16.00, a seguire alle ore 18.00 se ne giocherà un’altra della stessa durata. Due ore di calcio che rappresentano un test di lusso per il Bologna di Mihajlovic, che ha alzato molto il tiro della sua estate e dopo il match contro il Borussia Dortmund arriva la sfida ai fortissimi Reds allenati da Jurgen Klopp. Contro i gialloneri tedeschi il Bologna ha incassato un tris, maturato peraltro tutto nel corso del primo tempo: tante cose ancora da sistemare nel cuore della preparazione estiva, anche se i felsinei hanno messo in archivio l’arrivo di un importante rinforzo come l’austriaco Marko Arnautovic, che dunque aiuterà in attacco i rossoblu.

Il Liverpool resta comunque formazione di primissimo piano, dopo la conquista della Champions League nel 2019 e del ritorno alla vittoria in Premier League dopo 30 anni nel 2020, i Reds vengono da una stagione interlocutoria che li ha comunque confermati in Champions e ora proveranno a ritrovare le vette massime del calcio inglese ed europeo.

DIRETTA BOLOGNA LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Liverpool sarà trasmessa per gli abbonati alla pay tv satellitare di Sky, sui canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LIVERPOOL

Le probabili formazioni di Bologna Liverpool, match che andrà in scena al Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Sansone; Santander. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Tsimikas; Elliott, Milner, Keita; Salah, Minamino, Mané.

