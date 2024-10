DIRETTA BOLOGNA PARMA: I TESTA A TESTA

Se consideriamo i precedenti della diretta di Bologna Parma, potremmo fare una stagione di Serie A a se: sono infatti 38 le partite prima di questa, e nel mentre che i tifosi sugli spalti iniziano ad occupare i seggiolini, prendiamoci questo tempo per cercare la favorita da un punto di vista storico del match. Delle 38 partite disputate, abbiamo un chiaro vincitore: l’equilibrio, il risultato più gettonato è infatti il pareggio con 15 uscite, mentre la squadra che ha vinto di più è quella con la casacca rossoblu con 15 vittorie.

Il Parma però non è molto lontano con le sue nove vittorie. Questo match negli ultimi tempi è stato fonte di qualche mugolio dei tifosi crociati che si sono visti soffiare via Zirkzee, infatti l’olandese approda per la prima volta in Italia con il Parma, nella sessione di mercato invernale insieme ad altri attaccanti che ne impediscono la titolarità fissa. Il giocatore era arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco. Passiamo ora alle statistiche del match in questione, per entrare nel vivo di questa diretta di Bologna Parma! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA PARMA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bologna Parma di domenica 6 ottobre alle ore 15 sarà disponibile per tutti i possessori di un abbonamento a DAZN, piattaforma che trasmette via streaming e app tutte e dieci le partite della giornata di campionato. In questo settimo turno di Serie A Enilive 2024/2025 sarà dunque possibile assistere a Bologna Parma non solo tramite questa possibilità ma anche tramite il canale DAZN 2 di Sky, ovvero il 215, per chi ha attivato questa opzione.

BOLOGNA PARMA, DERBY EMILIANO AL DALL’ARA

Nel corso del weekend la Serie A Enilive offrirà diverse sfide interessanti tra le quali spicca pure la diretta Bologna Parma, in programma alle ore 15 di domenica 6 ottobre. Allo Stadio Renato Dall’Ara rossoblu e gialloblu si affronteranno in un derby decisamente sentito dalle due tifoserie che spingeranno i propri beniamini a caccia del successo. Il Bologna sta vivendo una settimana decisamente intensa avendo affrontato il Liverpool ad Anfield in quello che è stato un match storico per il club nonostante la sconfitta patita in Inghilterra. I Felsinei sono tornati a casa senza nemmeno un punto dalla trasferta inglese ma i tanti pericoli portati alla retroguardia dei Reds sembrano aver alimentato la fiducia nei propri mezzi per gli uomini di mister Vincenzo Italiano, il quale aveva assistito alla gara contro il Cagliari prima dell’impegno europeo.

Il Parma vuole puntare più in alto rispetto a quanto raccolto fino a questo momento e cercherà di rimediare immediatamente alla sconfitta patita lo scorso fine settimana in casa per 3 a 2 contro il Cagliari. Un successo sul campo dei rivali del Bologna permetterebbe al Parma non solo di scavalcarli in classifica ma di lasciare anche una posizione abbastanza scomoda visti i soli cinque punti sin qui raccolti al pari di Caglari, Genoa e Lecce, quest’ultima in terz’ultima posizione e dunque in zona retrocessione.

BOLOGNA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa dell’inizio della diretta Bologna Parma, proviamo a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori in merito alle probabili formazioni da schierare in campo al Dall’Ara. Mister Italiano dovrebbe puntare sul 4-3-3 come modulo per i suoi uomini con il capitano Orsolini e Ndoye che supporteranno la punta centrale, ruolo in questo caso ricoperto da Castro, che verrà forse rilevato da Dallinga in corso d’opera, sperando di essere più efficaci in zona offensiva rispetto a quanto ammirato nella recente sfida di Anfield contro il Liverpool. Ancora ai box Ferguson mentre ci saranno Freuler, Fabbian ed Aebischer nel mezzo.

Dando invece uno sguardo alle opzioni a disposizione del tecnico Fabio Pecchia, i gialloblu dovrebbero presentarsi con un 4-2-3-1 in cui i trequartisti Man, Hernani e Mihaila avranno il compito di fornire supporto a Bonny, schierato come punta centrale. Ancora fuori Benedyczak, Estevez e Kowalski ed attenzione alla concorrenza per Mihaila rappresentata da Almqvist. Nel mezzo ci penseranno Bernabé ed Hernani a schermare la difesa e rifornendo gli elementi più avanzati.

DIRETTA BOLOGNA PARMA, LE QUOTE

Al fine di analizzare al meglio la diretta Bologna Parma, analizziamo per qualche istante anche le quote del match ed i pronostici delle varie agenzie di scommesse sportive. Secondo Snai, il Bologna dovrebbe riuscire ad imporsi senza troppe difficoltà in casa contro i rivali di questa settima giornata di campionato quotandone il successo a 1.75. Decisamente meno probabile invece che il Parma possa imporsi in trasferta contro i rossoblu se si guarda alla quota di 4.50 per la vittoria dei ducali. Qualche possibilità in più potrebbe invece averla il pari finale, quotato a 3.80. Quasi simili anche le quote offerte da Sisal, che punta invece sul 3.75 per il pareggio al Dall’Ara.