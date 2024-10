La giornata di Champions League è terminata con grandi emozioni e sorprese ed è stata una serata particolare – come vedremo nel video e negli highlights – per il Bologna di Vincenzo Italiano. Il match andato in scena ad Anfield tra Liverpool e Bologna ha regalato belle emozioni ed è stata una sfida piuttosto combattuta nonostante un risultato che appariva quasi scontato fin dall’inizio. Alla fine è stato il Liverpool di Slot a trionfare, battuta un’altra italiana. Ma il match è molto più equilibrato del previsto, il Bologna fa un’ottima gara.

La sfida di Anfield finisce 2 a 0 con una rete per tempo del club inglese che soffre molto più del previsto, tanto è vero che Italiano e la squadra ricevono i complimenti di tutti a fine match. Partenza lampo del Liverpool che si rende subito pericoloso con Nunez e spaventa i rossoblù, al decimo minuto Salah innesca McAllister e il campione del mondo firma il vantaggio. Tutti d’ora in poi si aspettano una sfida a senso unico e un dominio dei padroni di casa ma la squadra di Italiano reagisce e sfiora il pari prima con il giovane Dallinga e poi con Ndoye. Gli ospiti hanno il controllo del centrocampo e disputano sicuramente un ottimo primo parziale, nel finale del primo tempo è Diaz a sfiorare il doppio vantaggio ma la sfida è davvero piuttosto combattuta.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LIVERPOOL BOLOGNA: TANTE EMOZIONI AD ANFIELD

Il Liverpool parte piuttosto forte anche nella ripresa e sfiora subito il raddoppio, la difesa rossoblù chiude bene e prova a ripartire quando serve con Orsolini e Ndoye autori di un’ottima prova. Il divario tecnico tra le due squadre non si nota, almeno fino a quando non si scatena Salah che firma il raddoppio e chiude di fatto la pratica, almeno per quel che riguarda la questione tre punti. Neanche a questo punto gli ospiti si arrendono e anzi sfiorano la rete con Orsolini ancora, una squadra che non molla mai e tifosi che applaudono ogni scatto dei propri giocatori.

Nel finale squadre più aperte, il Liverpool sfiora il tris ma anche il Bologna si rende piuttosto pericoloso e dimostra di poter competere. Il Liverpool approfitta delle sorprese negli altri match e si porta a 6 punti nel gruppetto di testa, il Bologna invece resta a un punto in classifica e attualmente farebbe parte – causa differenza reti – delle 11 squadre eliminate anche dai Playoff della competizione. Siamo solo all’inizio ma iniziano a esserci i primi interessanti risultati in questo nuovo format della Champions e il Bologna ha comunque dimostrato di poter essere tra le protagoniste del torneo.

