DIRETTA/ Bologna Salernitana video streaming tv: i precedenti del match sono appena 6

La diretta di Bologna Salernitana ci metterà di fronte una partita che non vanta di certo una grande tradizione, dal momento che sono appena sei i precedenti della partita di Serie A che oggi andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara. I primi due risalgono addirittura al campionato di Serie A 1947-1948: vittoria per 4-0 del Bologna all’andata in Emilia e successo per 2-0 della Salernitana al ritorno in Campania. Poi bisognerà aspettare fino al campionato di Serie B 1995-1996, quando però Bologna e salernitana diedero vita a un non memorabile doppio pareggio per 0-0. Infine, ecco le due partite del campionato di Serie A 1998-1999: pareggio per 1-1 all’andata a Bologna e memorabile vittoria casalinga della Salernitana per 4-0 al ritorno all’Arechi. Di conseguenza il bilancio complessivo è leggermente favorevole alla Salernitana, che vanta due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. In compenso, sono ancora ferme a quota zero le vittorie in trasferta: questo potrebbe essere un buon auspicio per il Bologna, che però contro i campani non vince addirittura da domenica 25 gennaio 1948. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Bologna Salernitana è su DAZN: la grande novità della stagione di Serie A riguarda la trasmissione delle partite, che per il 2021-2022 sono state affidate integralmente alla piattaforma riservata agli abbonati. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, la sfida al Dall’Ara di Domenica pomeriggio fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche sui canali di Sky Sport e per lo streaming sulla piattaforma Sky Go.

Bologna Salernitana, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata di Serie A. Il ritorno dei granata che mancavano dalla massima serie dal 1999 si consumerà in casa dei felsinei. L’arrivo di Simy, capace di realizzare 20 gol col Crotone nella scorsa Serie A, ha sicuramente alimentato l’entusiasmo della squadra allenata da Castori, che è partita anche col piede giusto in Coppa Italia, eliminando la Reggina allo stadio Arechi. La salvezza resta l’obiettivo primario ma i campani sono consapevoli della grande concorrenza e soprattutto della difficoltà del salto di categoria.

A proposito di Coppa Italia, la sconfitta contro la Ternana incassando peraltro 5 gol in casa (pur realizzandone 4) ha complicato non poco l’avvio di stagione del Bologna. Perdere contro una formazione del torneo cadetto, per giunta neopromossa dalla C, ha senz’altro inciso sul morale dell’ambiente rossoblu. Il Bologna si è preparato in estate in sfide internazionali come quelle contro il Borussia Dortmund e il Liverpool, l’arrivo di Sydney van Hooijdonk (figlio d’arte dell’ex bomber Pierre) e di Arnautovic hanno puntellato una squadra che continua però a lamentare in difesa i problemi principali.

Le probabili formazioni di Bologna Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Tomiyasu, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Van Hooijdonk. Risponderà la Salernitana allenata da Fabrizio Castori con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Capezzi, Curcio; Djuric, Fella.

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Dall’Ara di Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

