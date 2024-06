VIDEO/ Boston Dallas (105-98) highglights: Holiday MVP, Celtics sul 2-0 (NBA Finals 2024, gara-2 10 giugno)

VIDEO BOSTON DALLAS (105-98): CELTICS SUL 2-0

Boston Dallas 105-98: anche gara-2 delle NBA Finals 2024 è dei Celtics, che dunque si portano sul 2-0 nella serie. Con questo punteggio si vola nel Texas: i Mavericks adesso hanno l’acqua alla gola e hanno bisogno di due vittorie casalinghe per evitare che la montagna diventi insormontabile. Non basta nemmeno la tripla doppia di Luka Doncic: 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist per lo sloveno che tira 12/21 e 4/9 dall’arco, ma viene tradito da Kyrie Irving autore di una prestazione appena mediocre, fatta di 16 punti e soprattutto 1/7 dalla lunga distanza. Tutto il quintetto di Dallas va in doppia cifra; a differenza di gara-1 i Mavericks restano incollati alla partita, poi sulla sirena del terzo quarto Payton Pritchard segna da metà campo l’unico canestro della sua partita e manda Boston a +9. Un margine che i Celtics non mollano più; MVP della partita è Jrue Holiday che infila una prova da 26 punti e 11 assist con 11/14.

DIRETTA/ Boston Dallas (risultato 107-89) video highlights: ai Celtics gara-1! (NBA Finals 2024, 7 giugno)

Jaylen Brown e Jayson Tatum combinano per 39 punti tirando male (14/37, addirittura 2/12 dall’arco) ma Boston ha mille risorse e una di queste è Kristaps Porzingis, il lettone che dopo aver risolto il primo episodio della serie mette altri 12 punti pur calando leggermente. Nel quarto periodo Dallas non riesce ad avvicinarsi a sufficienza, e finisce dunque con il perdere la partita: siamo sul 2-0 nelle NBA Finals 2024, ora i Mavericks trovano il fattore campo per le prossime due partite ma come detto il compito è difficile, i Celtics erano già più forti e con queste due vittorie casalinghe hanno preso ancor più fiducia. Tuttavia, non è finita: non poche squadre hanno vinto il titolo NBA dopo aver perso le prime due gare delle Finals, anche per Dallas c’è speranza a patto ovviamente che la squadra di Jason Kidd ritrovi il miglior Irving, quello capace di spaccare la partita. (agg. di Claudio Franceschini)

Gallinari tagliato dai Detroit!/ Ecco cosa c'è dietro la decisione dei Pistons

DIRETTA BOSTON DALLAS: I CELTICS CERCANO IL BIS

Secondo atto della diretta di Boston Dallas, ci attende infatti gara-2 delle NBA Finals 2024 con palla a due alle ore 2.00 italiane della notte fra domenica 9 e lunedì 10 giugno, naturalmente presso il TD Garden della capitale del Massachusetts. Il cammino è ancora lungo, perché nella NBA tutti i turni dei playoff sono al meglio delle sette partite, ma dopo il successo dei Boston Celtics in gara-1 la migliore squadra della regular season e vincitrice della Eastern Conference vorrà provare ad allungare per iniziare a porre un’ipoteca su un titolo che manca dall’ormai lontano 2008 nella gloriosa bacheca dei Boston Celtics, che invece due anni fa furono sconfitti da Golden State. Tre sere fa il rientrante Kristaps Porzingis e Jaylen Brown furono gli uomini determinanti, staremo a vedere se sapranno ripetersi…

Chance Comanche, ex giocatore NBA arrestato/ Accusato di sequestro e omicidio di una 23enne

Dall’altra parte ecco i Dallas Mavericks, la cui costante nella storia recente è quella di avere stelle europee: a lungo è stata la squadra di Dirk Nowitzi, oggi la stella è Luka Doncic che punta a conquistare il primo anello NBA ma avrà bisogno attorno a sé di una prestazione globalmente migliore da parte della squadra, altrimenti un doppio svantaggio potrebbe iniziare ad essere un problema serio. La diretta di Boston Dallas muove da queste basi, naturalmente per il grande pubblico mondiale delle NBA Finals 2024 la speranza principale è che sia anche uno spettacolo meraviglioso…

COME VEDERE LA DIRETTA TV STREAMING VIDEO DI BOSTON DALLAS, NBA FINALS 2024

C’è naturalmente da superare lo “scoglio” del fuso orario, anche perché la notte fra domenica e lunedì porta ad un giorno lavorativo, ma per gli appassionati l’appuntamento con la diretta tv di Boston Dallas sarà naturalmente sul canale dedicato dalla televisione satellitare al basket americano, cioè Sky Sport NBA, numero 209 del decoder. Ovviamente questo significa che le NBA Finals 2024 sono coperte anche tramite il servizio di diretta streaming video offerto dall’applicazione di Sky Go.

DIRETTA BOSTON DALLAS: COSA CI HA DETTO GARA-1?

La diretta di Boston Dallas cosa ci potrebbe offrire in gara-2? Proviamo a rispondere analizzando quanto è successo nella prima partita delle NBA Finals 2024. Innanzitutto, per i Celtics è stato davvero prezioso il rientro di Kristaps Porzingis e allora i Mavericks saranno chiamati a trovare le giuste contromisure per contenere il giocatore lettone, che forse era difficile immaginare così decisivo dopo lo stop per infortunio. Inoltre agli ospiti servirà anche un approccio migliore, perché chiudere a -17 il primo quarto come successo nella scorsa partita potrebbe essere di nuovo un macigno pesante per le speranze di un colpaccio.

Dall’altra parte invece il pericolo pubblico numero 1 sarà naturalmente Luka Doncic, perché lo sloveno anche in gara-1 ha messo a referto ben 30 punti, risultando così nettamente il migliore marcatore della partita, dal momento che il massimo per i Boston Celtics sono stati i 22 punti di Jaylen Brown, nonostante un margine di vantaggio di ben 18 punti sulla sirena. Insomma, i biancoverdi in gara-1 delle NBA Finals 2024 hanno ottenuto quella che si può ben definire una vittoria di squadra, ma adesso cosa succederà nel secondo atto della diretta di Boston Dallas?