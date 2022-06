Diretta Boston Golden State/ Streaming video tv: match point in gara-6 (NBA Finals)

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE: MATCH POINT WARRIORS!

Boston Golden State, in diretta dal TD Garden alle ore 3:00 della mattina italiana di venerdì 17 giugno, è gara-6 delle NBA Finals 2022: questa notte gli Warriors hanno il primo match point per vincere il titolo, ma dovranno farlo in trasferta avendo comunque il “salvagente” di una settima partita al Chase Center. Finalmente infatti Golden State ha spezzato il trend che accomunava le due squadre in questi playoff: a ogni sconfitta era sempre corrisposta una vittoria nella partita seguente, e invece i Celtics sono caduti in gara-5 perdendo il fattore campo che avevano conquistato con il blitz nel primo episodio.

NBA Finals, Boston Celtics vincono in rimonta/ Golden State Warriors ko

La squadra di Ime Udoka ha le spalle al muro: forse il match giocato due giorni fa ha veramente girato le carte in tavola scoprendole alla squadra che era già considerata più forte, ma ora sarà interessantissimo vedere se il grande cuore dei Celtics saprà forzare una gara-7 che poi, inevitabilmente, porterebbe tanti fantasmi ad aleggiare tra le mura del Chase Center. Per adesso però aspettiamo di scoprire cosa succederà nella diretta di Boston Golden State, prima dell’eventuale bella infatti ci sarà una gara-6 tutta da vivere e le NBA Finals 2022 potrebbero anche concludersi tra qualche ora…

NBA, Boston Celtics alle Finals/ Per il titolo dopo 12 anni: battuta Miami in gara-7

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2022

Ancora una volta dobbiamo ricordare che la diretta tv di Boston Golden State sarà trasmessa su Sky Sport NBA: il canale fa ovviamente parte dell’abbonamento alla televisione satellitare e dunque sarà una visione riservata ai clienti, al numero 209 del decoder e con la telecronaca di Flavio Tranquillo, cui si affianca Davide Pessina per il commento tecnico. Il servizio di diretta streaming video sarà garantito a tutti gli abbonati dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi; sul sito ufficiale www.nba.com invece sarà liberamente consultabile il boxscore del match aggiornato in tempo reale, oltre a tutte le altre informazioni utili su gara-6 delle NBA Finals 2022.

Steve Kerr, lo sfogo del tecnico Nba dopo strage Texas/ "Quando faremo qualcosa?"

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE: RISULTATI E CONTESTO

Dunque eccoci, ancora una volta la diretta di Boston Golden State sta per farci compagnia. Si torna al TD Garden, dove i Celtics non possono più sbagliare: perdere significherebbe abbandonare definitivamente la lotta nelle NBA Finals 2022, consegnando definitivamente il titolo nelle mani degli Warriors. Steve Kerr può approcciare gara-6 con tremenda fiducia: ha vinto due notti fa il pivotal game nonostante Steph Curry abbia tirato 0/9 dall’arco (non succedeva da oltre 100 partite: qualcosa di assurdo), e dunque in maniera ancora più importante perché nel momento del bisogno ha trovato la grande prova di Klay Thompson (a tre anni esatti dal primo, grave infortunio cui ne sarebbe seguito un secondo, per due stagioni e passa trascorse al box) e soprattutto quella di Andrew Wiggins, che finalmente si è scrollato di dosso l’etichetta di campione mai esploso e ha saputo essere decisivo su entrambi i lati del campo.

Anche in difesa, dove sta facendo un enorme lavoro: ancora una volta Wiggins ha saputo limitare Jayson Tatum, le cui percentuali si sono alzate ma che nel quarto periodo non è stato in grado di condurre Boston alla vittoria. Nella sconfitta dei Celtics però ci sono altri responsabili, a cominciare da Jaylen Brown il cui approccio alla partita è stato a dir poco sotto tono, e che poi nel corso del match non è mai davvero riuscito a rifarsi; malino anche Marcus Smart che in due possessi decisivi ha deragliato, consegnando gara-5 nelle mani di Golden State. Tra poche ore si gioca gara-6 delle NBA Finals 2022, con il primo match point nelle mani degli Warriors: vada come vada, sarà una grande notte di basket…











© RIPRODUZIONE RISERVATA