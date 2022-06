Diretta Boston Golden State/ Streaming video tv: al TD Garden! (gara-3 NBA Finals)

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE: LA SERIE SI SPOSTA AL TD GARDEN!

Boston Golden State è in diretta dal TD Garden, alle ore 3:00 della mattina italiana di giovedì 9 giugno: gara-3 delle NBA Finals 2022 si sposta dunque nel Massachusetts, con Celtics e Warriors inchiodati sul risultato di 1-1 dopo le due partite del Chase Center. Il blitz di Boston in gara-1 ha naturalmente avuto l’effetto di svegliare Golden State: un po’ tutti aspettavano la reazione degli Warriors dopo l’incredibile rimonta subita nel quarto periodo della gara di apertura, la reazione non si è fatta attendere e così Steve Kerr e i suoi giocatori hanno pareggiato la serie, obiettivo che era sostanzialmente fondamentale.

NBA Finals, Boston Celtics vincono in rimonta/ Golden State Warriors ko

Adesso però, prima di tornare a San Francisco, avremo due partite in casa di Boston: i Celtics hanno ancora il destino nelle loro mani, vale a dire che “basterebbe” loro conservare il fattore campo per laurearsi campioni NBA a 14 anni dall’ultima volta. Naturalmente dirlo e sperarlo è un conto, realizzarlo contro una corazzata come Golden State è un altro; vedremo quello che succederà allora, nella diretta di Boston Golden State ci aspettiamo però straordinaria intensità come è stato nei primi due episodi delle NBA Finals 2022, poi la differenza potrà anche farla qualche singolo dettaglio…

NBA, Boston Celtics alle Finals/ Per il titolo dopo 12 anni: battuta Miami in gara-7

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2022

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv di Boston Golden State sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: le NBA Finals 2022 sono trasmesse su Sky Sport NBA, canale che trovate al numero 209 del decoder, con la telecronaca nella nostra lingua affidata a Flavio Tranquillo, che avrà al suo fianco Davide Pessina impegnato nel commento tecnico. In assenza di un televisore sarà naturalmente possibile assistere a gara-3 della finale anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Steve Kerr, lo sfogo del tecnico Nba dopo strage Texas/ "Quando faremo qualcosa?"

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Boston Golden State ricordando che gara-2 ha avuto un andamento sostanzialmente identico al primo episodio delle NBA Finals 2022, se non per il finale: ancora una volta gli Warriors hanno controllato ritmo e punteggio e si sono presi un vantaggio in doppia cifra con Steph Curry formato MVP, ma poi Boston ha saputo girare un paio di viti e con circa 4 minuti da giocare nel terzo quarto è tornata a -6, con un Jayson Tatum dalle percentuali scarse ma finalmente presente a livello realizzativo. Quel che è cambiato è che Golden State ha chiuso il terzo periodo con un parzialone, due triple irreali di Curry e quella di Jordan Poole, che ha replicato con il buzzer beater da metà campo.

Sotto di oltre 20 punti, questa volta i Celtics non hanno avuto la forza di rientrare e questo si deve ovviamente anche agli Warriors, che a differenza di gara-1 hanno mantenuto la concentrazione alta e hanno dilagato. Da valutare le condizioni di un fondamentale Robert Williams per Boston – anche perché Kevon Looney sta giganteggiando sotto canestro – mentre aver ritrovato Gary Payton II nelle rotazioni ha fatto tutta la differenza del mondo per Steve Kerr. Diremmo che forse gli Warriors hanno psicologicamente ripreso il vantaggio nella serie, e certamente vincere al TD Garden per loro non è impresa impossibile; tuttavia mai sottovalutare il cuore di Boston, il talento di Tatum (che pure nelle NBA Finals 2022 sta tirando con il 33%) e l’aggressività di Jaylen Brown e Marcus Smart: speriamo in una serie ancora particolarmente lunga…











© RIPRODUZIONE RISERVATA