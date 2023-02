Diretta/ Braga Fiorentina streaming video tv: Viola, insidia lusitana (Conference)

DIRETTA BRAGA FIORENTINA: PARTITA COMBATTUTA!

Braga Fiorentina, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso l’Estádio Municipal de Braga, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Conference League. Insidia lusitana per i viola che nonostante la conquista della semifinale di Coppa Italia stanno vivendo un momento no in campionato, con un solo punto conquistato nelle ultime 5 sfide di campionato, col fronte europeo che può diventare centrale nel quadro della stagione della Fiorentina.

Il Braga ha vinto l’ultima trasferta nel campionato portoghese in casa del Maritimo e insidia il secondo posto in classifica del Porto, anche se il Benfica primo della classe è ancora lontano 7 punti. Per il Braga 4 vittorie nelle ultime 5 partite disputate in campionato anche se in Europa League i lusitani si sono dovuti accontentare del terzo posto in classifica e della relativa retrocessione in Conference.

BRAGA FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Braga Fiorentina sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 253) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Braga Fiorentina, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Braga Fiorentina, match che andrà in scena all’Estádio Municipal de Braga. Per il Braga, Artur Jorge schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matheus; Victor Gomez, Oliveira, Tormena, Nuno Segueira; Medeiros, Ali Musrati, Racic, André Horta; Banza, Abel Ruiz. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Ambrabat, Barak; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Jovic.

BRAGA FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Braga Fiorentina, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Braga con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l'eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











