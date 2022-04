Diretta/ Braga Rangers streaming video tv: occasione d’oro (Europa League)

DIRETTA BRAGA RANGERS: PARTITA COMBATTUTA!

Braga Rangers, in diretta giovedì 7 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Municipal de Braga sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Occasione d’oro per due formazioni che possono arrivare a respirare l’atmosfera di una semifinale Europea. I Rangers Glasgow tornano indietro nel tempo con la memoria, ricordando le finali di Coppa delle Coppe e Coppa UEFA disputate nella storia. Per il Braga sarebbe un exploit inedito.

I Rangers devono riscattare inoltre la sconfitta subita nell’Old Firm contro il Celtic, uno scontro diretto che potrebbe avere un peso decisivo nella corsa al titolo scozzese. In Portogallo il Braga è reduce da una vittoria davvero molto importante contro il Benfica, un 3-2 che ha permesso allo Sporting di blindare la quarta piazza e la qualificazione alla prossima Europa League, anche se le prime tre posizioni sono ancora troppo lontane.

DIRETTA BRAGA RANGERS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Braga Rangers è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA RANGERS

Le probabili formazioni della diretta Braga Rangers, match che andrà in scena all’Estádio Municipal de Braga. Per il Braga, Carlos Carvalhal schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matheus; Couto, Oliveira, Tormena, Carmo; Silva, Horta, Al Musrati, Castro, Martines, Horta, Ruiz. Risponderanno i Rangers allenati da Giovanni van Bronckhorst con un 4-5-1 così schierato dal primo minuto: McGregor, Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey, Aribo, Jack, Kamara, Lundstram, Kent, Morelos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Braga Rangers, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Braga con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dei Rangers, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











