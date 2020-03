Diretta Brescia Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: antipasto playoff? (basket A1)

Brescia Fortitudo Bologna è in programma alle ore 18:30 di domenica 8 marzo, presso il PalaLeonessa: si torna a giocare nel campionato di basket Serie A1 2019-2020, siamo nella 24^ giornata ma tutte le squadre dovranno ancora recuperare il turno precedente, sospeso per l’emergenza Coronavirus. Se non altro Germani e Pompea sono state impegnate nella Coppa Italia a Pesaro, e si erano incrociate al primo turno: la vittoria era andata all’Aquila, che adesso spera di replicare sul parquet avversario così da migliorare una posizione di classifica che in questo momento le permetterebbe di giocare i playoff, anche se siamo davvero ai limiti. La Leonessa, reduce anche dal derby di Eurocup contro Venezia, difende il suo terzo posto: vantaggio nella doppia sfida diretta con Milano e possibilità di andare a riprendere Sassari per la piazza d’onore, stagione positiva per i lombardi e ora la marcia può continuare nella diretta di Brescia Fortitudo Bologna, aspettando la quale possiamo sicuramente fare qualche valutazione legata ai temi principali.

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Fortitudo Bologna è una delle partite più interessanti che la nostra pallacanestro possa offrire: la Germani è in Serie A1 ormai da qualche anno e ha onorato al massimo il suo status, raggiungendo già una semifinale playoff e la finale di Coppa Italia. Vincenzo Esposito ha dimostrato di poter fare anche meglio di Andrea Diana e adesso Brescia sogna davvero grandi traguardi; così anche una Fortitudo che ha scudetti e altri titoli in bacheca, ma dopo il fallimento ha vissuto 10 anni nel tentativo di tornare ai massimi livelli. Arrivataci l’estate scorsa, sta navigando a metà classifica con la consapevolezza di potersi confermare nelle prime otto; la piazza è chiaramente esigente e non potrebbe che essere così, ma Antimo Martino e la società stanno lavorando per gradi nel tentativo di tornare a giocare per i titoli. Nel frattempo battere la Leonessa per la seconda volta in tre settimane potrebbe essere un bel segnale a tutto il campionato; staremo a vedere quello che succederà sul parquet lombardo, attenzione perché queste due squadre potrebbero essere mine vaganti non indifferenti nella corsa al tricolore da parte delle big.



