DIRETTA BRESCIA GENOA: TEST PER GILARDINO

La diretta Brescia Genoa è il terzo test per la formazione allenata da Alberto Gilardino. I rossoblù hanno ottenuto due importanti vittorie nei match contro Venezia e Mantova. La prima sfida è stata quella contro i lagunari con il successo con il risultato di 1-3.

Ad andare in rete Ekuban, Ekhator e Gudmundsson. La seconda sfida li ha visti trionfare contro una formazione di serie B: la sorpresa dello scorso campionato di Lega Pro Mantova. Mister Gilardino è riuscito a prendere le misure della squadra allenata da Possanzini: decisiva la doppietta di Ekuban e la rete di Frendrup. Adesso il terzo test per il Genoa che scenderà in campo oggi 1 agosto contro il Brescia.

BRESCIA GENOA DOVE VEDERLA, DIRETTA TV E STREAMING

La diretta Brescia Genoa si gioca allo Stadio Mario Rigamonti e andrà in onda l’1 agosto 2024 alle 18:30. Serie A contro Serie B, questa la premessa iniziale. Non ci sono buone notizie per i tifosi di Genoa e Brescia: la partita, salvo nuove comunicazioni, non sarà trasmessa in chiaro e dunque non sarà possibile visionarla comodamente da casa. Seguiranno nuovi aggiornamenti sulla messa in onda, eventuale, della sfida.

BRESCIA GENOA: PROBABILI FORMAZIONI

Il Brescia di Maran schiera tra i pali Lezzerini; difesa a 4 con terzino destro Dickmann, centrali agiranno Cistana e Adorni mentre a Jallow tutta la fascia mancina; mediana con Bisoli e Paghera, mentre è pronto il trio di mezzepunte formato da Besaggio Galazzi e Moncini (in gol nell’ultima sfida contro la Lumezzane) alle spalle dell’ex di turno Bianchi. Attenzione però a Bjarnason che potrebbe prendere il post odi Besaggio come esterno di attacco.

Il Genoa di Gilardino conferma tra i pali Leali, ma vediamo se ci sarà spazio per Gollini appena arrivato nella seconda frazione. Difesa a 3 con Cittadini, Vogliacco e Vasquez. A centrocampo da destra verso sinistra Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, e lo spagnolo Martin; In attacco Vitinha e Gudmundsson sembrano in vantaggio per partire dal primo ma occhio a Ekuban che viene da 3 gol in 2 gare giocate in queste amichevoli, buone notizie per mister Gilardino.

