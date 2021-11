Diretta/ Brondby Lione streaming video tv: ultima chance danese (Europa League)

DIRETTA BRONDBY LIONE: OSPITI FAVORITI!

Brondby Lione, in diretta giovedì 25 novembre 2021 alle ore 21.00 presso il Brøndby Stadion di Copenaghen, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Una sfida che rappresenta l’ultima chance per i danesi nella rincorsa alla qualificazione o anche al possibile ripescaggio in Conference League. Il Brondby è ultimo con 2 soli punti ma a 2 lunghezze da Sparta Praga e Rangers: una vittoria contro i francesi potrebbe cambiare le carte in tavola, altrimenti l’ultimo posto nel girone potrebbe essere inevitabile.

Lazio si qualifica se.../ Europa League, i risultati utili: biancocelesti in campo!

Il Lione ha dominato il raggruppamento, prendendosi già il primo posto con quattro vittorie su quattro e conseguentemente la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La formazione transalpina ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle avversarie ma in Ligue 1 è reduce dal match pieno di tensioni contro il Marsiglia, con la bottiglia lanciata sugli spalti che ha colpito in pieno Dimitri Payet. Inoltre il Brondby arriva all’appuntamento in un buon momento, con 6 risultati utili consecutivi messi in fila tra campionato, Coppa di Danimarca ed Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: tocca alla Lazio, si gioca!

DIRETTA BRONDBY LIONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Brondby Lione è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Lokomotiv Mosca Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

PROBABILI FORMAZIONI BRONDBY LIONE

Le probabili formazioni della diretta Brondby Lione, match che andrà in scena al Brøndby Stadion di Copenaghen. Per il Brondby, Niels Frederiksen schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hermansen, Heggheim, Maxso, Rosted, Bruus, Slimane, Radosevic, Frendrup, Mensah, Uhre, Hedlund. Risponderà il Lione allenato da Peter Bosz con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Lopes, Dubois, Boateng, Denayer, Emerson, Caqueret, Guimares, Mendes, Aouar, Ekambi, Paquetá.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Brøndby Stadion, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brondby con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Lione, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA