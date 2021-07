Diretta/ Cagliari Augsburg streaming video e tv: test internazionale (amichevole)

DIRETTA CAGLIARI AUGSBURG: ALTRO TEST PER SEMPLICI!

Cagliari Augsburg, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 15.30 presso la WWK Arena di Augsburg, sarà una sfida amichevole nel cammino del precampionato delle due formazioni. Sardi e tedeschi si affrontano pur essendo in punti diversi della rispettiva preparazione. L’Augsburg inizierà il campionato una settimana prima del Cagliari, che comunque vivrà il suo esordio stagionale ufficiale appena un giorno dopo degli avversari, che il 14 agosto esordiranno in Bundesliga contro l’Hoffenheim, mentre a Ferragosto il Cagliari attende un avversario ancora da definire per iniziare il cammino in Coppa Italia. Dopo la salvezza faticosamente strappata nella passata stagione, i rossoblu vorrebbero vivere orizzonti diversi nel prossimo torneo, sicuramente navigare verso acque più tranquille. Mercato in definizione, soprattutto il tecnico Leonardo Semplici attende di sapere di poter contare o meno su alcuni pezzi pregiati della squadra, come ad esempio Nandez corteggiato dall’Inter: questo test internazionale potrà già dire molto sullo stato di forma dei sardi a 15 giorni dall’esordio ufficiale.

DIRETTA CAGLIARI AUGSBURG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Augsburg sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale 203 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI AUGSBURG

Le probabili formazioni di Cagliari Augsburg, match che andrà in scena alla WWK Arena di Augsburg. Per il Cagliari, Leonardo Semplici schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Walukiewicz, Altare, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Lykogiannis; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. Risponderà l’Augsburg allenato da Markus Weinzierl con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Gikiewicz; Framberger, Gouweleeuw, Strobl, Gumny; Hahn, Moravek, Dorsch, Caligiuri; Finnbogason, Niederlechner.

