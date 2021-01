Diretta/ Cagliari Benevento (Serie A) streaming video e tv. Sardi senza scelta

DIRETTA CAGLIARI BENEVENTO: DI FRANCESCO NON PUÒ FALLIRE!

Cagliari Benevento, in diretta dalla Sardegna Arena di Cagliari, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sardi senza scelta, dopo alcuni buoni segnali lanciati la squadra di Eusebio Di Francesco è riuscita a ottenere solo 4 punti in altrettanti pareggi nelle ultime 8 partite disputate in campionato. I 3 punti mancano dalla sfida interna contro la Sampdoria del 7 novembre scorso e anche in occasione dell’ultimo poker interno subito contro il Napoli i sardi hanno dimostrato una fragilità difensiva che non alimenta di certo l’ottimismo. Dall’altra parte i sanniti, avanti di 4 punti in classifica rispetto agli avversari di turno, dopo 2 vittorie consecutive hanno perso in casa contro la capolista Milan, ma in un match in cui la squadra di Pippo Inzaghi ha sprecato molto, non sfruttando la superiorità numerica per l’espulsione di Tonali e sbagliando un rigore con Caprari. La classifica del Benevento resta molto buona rispetto alle aspettative di inizio stagione, ma andrà confermata attraverso una continuità che dovrà passare anche attraverso la sfida di Cagliari.

DIRETTA CAGLIARI BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Benevento sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BENEVENTO

Le probabili formazioni di Cagliari Benevento, sfida che andrà in scena presso la Sardegna Arena di Cagliari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eusebio Di Francesco con un 4-2-3-1: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Gli ospiti guidati in panchina da Filippo Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Montipò; Improta, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Sau, Caprari; Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Cagliari e Benevento, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.40, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.85.

