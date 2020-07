Diretta Cagliari Juventus/ Streaming video DAZN: passerella bianconera (Serie A)

Cagliari Juventus, che è in diretta dalla Sardegna Arena, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 29 luglio: le due squadre scendono in campo per la 37^ giornata di Serie A 2019-2020, ma ormai sono entrambe tranquille. Classica partita di fine stagione: la Juventus non ha sprecato il secondo match point e ha messo al sicuro il nono scudetto consecutivo, il primo per Maurizio Sarri che alla fine ha condotto la nave in porto; adesso si tratta di provare ad agganciare la nave della Champions League e non sarà semplice, perché certi giocatori appaiono in ritardo di condizione e andranno recuperati. Cagliari ampiamente salvo, Walter Zenga non è riuscito a riportare la squadra verso le posizioni europee ma può ancora sperare di salire qualche scalino della classifica, tuttavia domenica ha perso una buona occasione facendosi battere in casa dall’Udinese. Vedremo allora come andranno le cose in campo; aspettiamo che la diretta di Cagliari Juventus prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più sostanziosa quelle che sono le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Juventus è riservata agli abbonati di DAZN e a quelli della televisione satellitare che abbiano sottoscritto il loro abbonamento da almeno tre anni: per loro sarà disponibile infatti il canale DAZN1 che troveranno al numero 209 del loro decoder. Per tutti gli altri – ovvero i clienti della piattaforma che trasmette l’evento – sarà possibile seguire la partita di Serie A tramite il servizio di diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o ancora su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

E’ difficile immaginare le probabili formazioni di Cagliari Juventus, visto che come detto la partita conta poco: possiamo comunque provare a schierare gli isolani, privi di Nainggolan e Luca Pellegrini oltre a Pavoletti, con un 3-5-2 nel quale Pavoletti e Giovanni Simeone agiranno come attaccanti con il supporto stavolta di due esterni che percorreranno tutta la fascia, e che potrebbero essere l’ex Mattiello e Lykogiannis. In mezzo al campo potrebbe trovare ancora spazio il classe 2000 Ladinetti vista la squalifica di Nandez, se la gioca anche Faragò che potrebbe completare la linea con Rog (da regista) e Birsa – o Ionita – poi una difesa con Pisacane, Ceppitelli e Klavan davanti a Cragno.

La Juventus perde i pezzi: oltre a Douglas Costa si è fermato Dybala – in dubbio per la Champions League – potrebbe tornare De Sciglio che giocherebbe a sinistra (a destra Danilo) con Buffon che avrà il posto da portiere e Rugani che potrebbe fare coppia con Bonucci, dando fiato alla spalla malandata di De Ligt. In mediana possibile utilizzo di Pjanic in cabina di regia, ai suoi lati Bentancur e Ramsey o Matuidi (Rabiot è squalificato); da capire l’attacco, Cristiano Ronaldo insegue la Scarpa d’Oro e forse sarà in campo con Bernardeschi, da prima punta verosimile l’impiego del giovane Olivieri ma attenzione alla soluzione Ramsey da trequartista, se la gioca anche Higuain che però non al top della condizione.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il pronostico per Cagliari Juventus, dicendoci che i bianconeri sono logicamente favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 1,55 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre per il segno 1 che regola il successo isolano il valore si alza a 6,00 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la giocata con questo bookmaker.



