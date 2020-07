Juventus campione d’Italia se…/ Sarri, una vittoria per lo scudetto!

Juventus campione d’Italia se… vince. Questa è la situazione in estrema sintesi, in attesa del verdetto più importante del campionato di calcio di Serie A, rinviato giovedì sera a causa della inattesa sconfitta a Udine degli otto volte campioni d’Italia in carica, a un passo dal loro nono scudetto consecutivo, il numero 36 della storia della Juventus. Considerando che i bianconeri di Maurizio Sarri sono attesi dalla partita casalinga contro la Sampdoria, che ha 39 punti in meno ed è già salva, francamente ogni epilogo diverso da una vittoria della Vecchia Signora sarebbe francamente sorprendente e farebbe scattare l’allarme in casa Juventus: magari non tanto per lo scudetto in sé, perché servirebbe qualcosa di davvero clamoroso non solo oggi per cambiare l’epilogo del campionato, ma in ottica Champions League e anche verso la prossima stagione, perché il progetto di Maurizio Sarri stenta a decollare. Un dato certo, determinato fin da venerdì sera a causa del pareggio dell’Atalanta a San Siro contro il Milan, è che la Juventus non potrà festeggiare lo scudetto prima di scendere in campo, ma come detto ci si aspetta che la Juventus non faccia calcoli: se vince è campione d’Italia a prescindere da ogni altra considerazione e calcolo.

JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA SE… UN TITOLO SOFFERTO

La Juventus campione d’Italia (o quasi per ora) è accompagnata da una strana atmosfera. Infatti sono più le critiche piuttosto che i complimenti attorno alla creatura “ibrida” di Maurizio Sarri, che non è certamente più la Juventus del suo predecessore Massimiliano Allegri ma non è ancora nemmeno una squadra sarriana. Tanto per dirne una, i bianconeri rischiano di diventare campioni d’Italia senza avere né il migliore attacco (che sarà senza dubbio l’Atalanta) né la migliore difesa. Altri dati che hanno fatto scattare l’allarme sono i 18 punti persi da situazioni di vantaggio, le cinque sconfitte in trasferta e i 24 gol già subiti lontani da casa (questi ultimi due dati sono i peggiori dal 2009-2010, anno in cui la Juventus fu settima). Eppure, resta il fatto che la Juventus è ad un passo dal nono scudetto consecutivo, vinto per di più con due giornate d’anticipo salvo sorprese contro la Sampdoria. Insomma, i più forti sono sempre i bianconeri e tutto sommato che l’epilogo sia arrivato più tardi del solito può anche fare piacere, perché ha reso più vivo un campionato per forza di cose decisamente anomalo. Sarà anomala anche la festa in uno stadio vuoto, ma riuscirci a casa propria fa comunque sempre piacere…



