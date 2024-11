DIRETTA CAGLIARI MILAN, I TESTA A TESTA

La diretta di Cagliari Milan è un classico della Serie A, unica competizione oltre alla Coppa Italia in cui le due compagini si sono affrontate. In questo angolo cercheremo di riesumare la storia e capire chi tra le due formazioni ha il favore storico dalla sua, andando cosi a rivivere anni di storia calcistica per accrescere la nostra cultura sportiva. In totale, abbiamo 82 partite nel massimo campionato italiano. Il parziale si divide in sole due vittorie per la formazione sarda, per poi passare per 27 pareggi. Le restanti 47 partite invece sono finite con un risultato a favore del Milan, come nella scorsa stagione in cui i rossoneri hanno vinto con una goleada per 5-1.

In quell’occasione andò a segno con una doppietta Pulisic, vedremo se oggi saprà ripetere la prestazione top dell’anno scorso. Infatti è dal 1998 che i sardi non vincono contro il Diavolo, ventisei anni di dominio milanese, vedremo se oggi le cose cambieranno, infatti ci sposteremo nel prossimo aggiornamento in cui analizzeremo insieme le statistiche delle due squadre alla ricerca dei pattern ricorrenti delle due formazioni. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAGLIARI MILAN, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se si ha intenzione di seguire la diretta Cagliari Milan con i propri occhi senza doversi recare allo stadio sarà necessario possedere un abbonamento valido a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite della Serie A per il campionato 2024/2025 attualmente in corso. Via streaming sarà dunque possibile seguire l’evento tramite smart phone, tablet, smat tv o attraverso il browser sul pc. Chi è anche abbonato a Sky ed ha attivato l’opzione, potrà inoltre sintonizzare il proprio televisore sul canale Zona Dazn 214.

AD ENTRAMBE SERVE VINCERE

La diretta Cagliari Milan è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 18:00 presso la Unipos Domus di Cagliari come partita valida per l’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2024/2025. I rossoneri arrivano a quest’impegno sulle proverbiali ali dell’entusiasmo dopo essere stati in grado di vincere al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex Ancelotti in Champions League durante la settimana e l’intenzione dei lombardi sarebbe quella di riconfermarsi. Mister Fonseca ha parlato apertamente dell’atteggiamento mentale avuto dai suoi nell’affrontare un avversario importante come il club spagnolo piuttosto che sfidare Monza e lo stesso Cagliari in campionato, sottolineando quindi di voler quantomeno cercare di correggere questa tendenza.

I sardi di mister Davide Nicola, invece, non se la passano molto bene occupando la sedicesima posizione in classifica con nove punti guadagnati, al pari di Parma, Como e Genoa, dopo tre sconfitte consecutive. La zona retrocessione rimane sempre un’area da evitare per i rossoblu che vorrebbero ritrovare la vittoria così da provare ad allontanarsi ed aumentare il distacco rispetto al solo punto che li separa da Monza, Venezia e Lecce.

CAGLIARI MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Cagliari Milan, diamo uno sguardo più approfondito a quelle che dovrebbero essere le scelte dei due tecnici tramite le probabili formazioni. Mister Davide Nicola, nonostante le recenti sconfitte, dovrebbe comunque optare per il 4-2-3-1 come modulo per i suoi giocatori e dunque Scuffet tra i pali, Zappa, Mina, Luperto ed Augello in difesa, Makoumbou e Adopo in mediana, Zortea, Gaetano e Luvumbo sulla trequarti alle spalle dell’unica punta che sarà Piccoli.

Sul fronte opposto, anche mister Paulo Fonseca dovrebbe scegliere uno speculare 4-2-3-1 riconfermando la formazione che ha sconfitto il Real Madrid al Bernabeu e dunque Maignan in porta con E. Royal, Thiaw, Tomori e Theo Hernández a completare il resto della retroguardia, Fofana e Reijnders a centrocampo, Musah, Pulisic e Rafael Leão come trequartisti per supportare il centravanti Abraham.

CAGLIARI MILAN, LE QUOTE

Tentiamo infine di intuire il pronostico dell’esito finale della diretta Cagliari Milan tramite l’analisi delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questo evento valido come dodicesimo turno di campionato. Secondo Goldbet, Betflag e Lottomatica, ma anche pure secondo l’opinione generale proveniente da questo ambito, i rossoneri sono senza dubbio i favoriti per ottenere i tre punti dato che il 2 viene dato a solo 1.60. Rimangono molto improbabili anche le chances relative alla concretizzazione di un pareggio, con l’x pagato a 4.00, oppure che i rossoblu riescano ad aggiudicarsi l’incontro, fissando l’1 addirittura a 5.30.