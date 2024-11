DIRETTA REAL MADRID MILAN (RISULTATO FINALE 1-3): GOL ANNULLATO A RUDIGER!

Al 28′ della ripresa il Milan riesce a trovare lo scacco matto nella partita: gran fuga di Leao sulla sinistra, il portoghese serve in area Reijnders, stop a seguire e stoccata dell’olandese per l’1-3. Il Real Madrid accorcia con Rudiger che approfitta di un’uscita incerta di Maignan, ma la rete viene annullata per la posizione attiva di fuorigioco di Rodrygo nell’azione. Doppia chance per l’ex Brahim Diaz nel finale ma il Milan non cede e ottiene una straordinaria vittoria al “Bernabeu”. (agg. di Fabio Belli)

MBAPPÉ NON SFONDA SU THIAW!

Il Real Madrid inizia il secondo tempo con Camavinga e Brahim Diaz in campo al posto di Valverde e Tchouameni. All’8′ però è il Milan ad andare molto vicino al tris, cross ben calibrato da Emerson Royal e colpo di testa di Leao che trova la grande respinta di Lunin. Viene ammonito Camavinga per un fallo su Morata, poi al 17′ grande chance per il pari del Real, Mbappé non trova la porta da buona posizione anche grazie all’opposizione di Thiaw. Quindi altro cambio per Ancelotti con Ceballos che rileva Modric. (agg. di Fabio Belli)

ROSSONERI AVANTI ALL’INTERVALLO

Viene ammonito Morata per proteste, dopo il pareggio del Real il Milan comunque non rinuncia ad attaccare e si fa di nuovo pericoloso alla mezz’ora con una staffilata di Theo Hernandez. Il Real perde di nuovo il filo della partita e il Milan ne approfitta: al 40′ Pulisic inventa l’assist per Leao, conclusione del portoghese non trattenuta da Lunin e Morata si avventa sul pallone, insaccando da due passi l’1-2. Prima dell’intervallo cavalcata di Mbappé, travolgente palla al piede e capace di impegnare severamente Maignan con il suo diagonale. (agg. di Fabio Belli)

I BLANCOS PAREGGIANO SU RIGORE!

Già dopo 3′ primo squillo del Real Madrid con un diagonale di Mbappé che trova pronto alla respinta Maignan, che al 7′ non ha problemi su una punizione non troppo potente di Modric. Al 12′ però è il Milan a passare: calcio d’angolo di Pulisic, Thiaw si libera della guardia di Tchouameni e insacca di testa. Al 14′ prova subito a reagire il Real, doppia respinta di Maignan su Mpabbé e Vinicius, al 19′ torna al tiro il Milan con Pulisic ma stavolta per Lunin non ci sono problemi. Al 21′ brutto errore di Theo Hernandez che regala palla a Mendy, palla a Bellingham che cerca in area Vinicius, steso da Emerson Royal: è calcio di rigore che Vinicius trasforma superando Maignan, spiazzato con un morbido scavetto. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Real Madrid Milan è uno dei migliori big match di questa giornata di Champions, quindi sembra essere doveroso fare un confronto statistico tra le due squadre di Ancelotti per capire che tipo di partita sarà. Il Milan è una squadra che difende molto alta, circa 30 metri di distanza nell’arco dei novanta minuti del blocco difensivo. Parliamo di però di circa 2,1 gol subiti tra campionato e coppa dalle grandi orecchie. Anche il Real in difesa non se la passa benissimo, ma riesce comunque a segnare almeno 2,5 reti nell’arco dei novanta minuti di Champions League.

Il pressing della squadra di Ancelotti è molto debole, quasi 8 km percorsi epr partita con un blocco basso a circa 26 metri dalla porta. Si cerca molto il contropiede come indica il dato sui cross progressivi dei Blancos, sono circa 45 quelli tentati nel corso dei novanta minuti. Detto questo passiamo alle formazioni ufficiali della diretta di Real Madrid Milan, si inizia! REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, F. Mendy; Valverde, Tchouaméni, Modric; Bellingham, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Y. Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Rafael Leao. Allenatore: Paulo Fonseca (agg. Gianmarco Mannara)

REAL MADRID MILAN: I TESTA A TESTA

Il passato e il presente di Ancelotti si scontrano in questa diretta di Real Madrid Milan, primo storico incontro tra le due formazioni se escludiamo le amichevoli di qualche anno fa. Perciò per questa occasione abbiamo preparato un repilogo da analizzare sul recente stato di forma delle due squadre in questo inizio di Champions. Nelle prime tre partite i padroni in carica hanno registrato due vittorie una sconfitta, i sei punti sono arrivati contro lo Stoccarda e il Borussia Dortmund, rispettivamente per 3-1 e 5-2.

Invece i rossoneri non hanno comicniato bene il cammino europeo andando a perdere due partite contro Liverpool e Leverkusen, solo nell’ultimo match di due setti0.mane fa il Diavolo è riuscito ad invertire la rotta contro il Brugge per 3-1. Spostiamoci adesso sl prossimo aggiornamento dove vederemo insieme le statistiche della diretta di Real Madrid Milan, importantissime per capire come si evolverà il match nei novanta minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

REAL MADRID MILAN, FONSECA SFIDA ANCELOTTI AL BERNABEU

Sfida leggendaria in campo al Bernabeu nella diretta Real Madrid Milan che metterà di fronte due delle squadre più titolate della storia di questo sport. Il palcoscenico è quello della Champions League e la partita sarà valida per la quarta giornata della fase campionato. I blancos arrivano da una meravigliosa vittoria in rimonta contro il Borussia Dortmund ma non giocano da circa una settimana e l’ultima partita disputata in Liga è stata il Clasico perso 0 a 4. Fonseca arriva la Bernabeu dopo aver vinto la prima partita della sua Champions League in casa contro il Bruges e cerca altri tre punti per legittimare il suo difficile lavoro.

REAL MADRID MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo di questa sfida leggendaria andiamo a vedere le probabili formazioni. Il Real Madrid di Ancelotti fa di necessità virtù e manda in campo tutti i suoi calciatori di maggiore qualità. Rodrygo ha recuperato e sarà un’arma a partita in corso perché Mbappé, Bellingham e Vincius formeranno il tridente. Lunin agirà tra i pali con Vazquez, Rudiger, Militao e Mendy in difesa ed una mediana solida formata da Valverde, Tchouameni e Camavinga.

Fonseca ritroverà Leao al Bernabeu con Chukwueze e Pulisic a completare la trequarti alle spalle dell’ex Morata. Fofana e Reijnders sono le certezze del centrocampo con Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez a completare la difesa davanti a Maignan.

REAL MADRID MILAN, LE QUOTE

Per completare il racconto di una sfida così affascinante come la diretta Real Madrid Milan è interessante anche andare a vedere quali sono le quote proposte dai bookmakers. Sisal vede il Real Madrid nettamente favoriti e assegna una quota di 1,44 ad una sua vittoria contro il 7,00 per il Milan e il pareggio X a 4,75.