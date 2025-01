DIRETTA CAGLIARI TORINO PRIMAVERA: UNA BELLA SFIDA

Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del calcio giovanile quello che si prospetta della diretta Cagliari Torino Primavera proprio oggi 26 gennaio alle ore 13.00, vedremo due squadre che arrivano sul rettangolo verde con l’unico obiettivo di vincere in quanto tre punti oggi potrebbero essere fondamentali per la corsa alle posizioni alte della classifica. Anche perché sia i rossoblu che i granata vengono dall’ultima partita della precedente giornata dove hanno perso punti per strada, e se parliamo del Toro anche di una posizione di prestigio.

Il Casteddu si è dovuto arrendere in un incontro di alta classifica come quello di oggi, ma contro il Verona. Un match che ha rimarcato ancora una volta quanto i sardi pecchino di attenzione nel corso dell’ora e mezza di gioco, prendendo appunto una rete nei minuti finali. Dall’altra parte del ring invece, abbiamo il Torino che si è fermato in casa contro l’Atalanta Primavera, una squadra che sta faticando in questo campionato ma che è riuscita comunque a strappare un pareggio prestigioso. Sarà dunque una partita quella di oggi per vedere che conferme riusciranno a dare i giocatori dopo lo scorso weekend, tutt’altro che da ricordare.

DIRETTA CAGLIARI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Giornata fortunata perché la diretta Cagliari Torino Primavera in tv sarà disponibile in chiaro per chiunque possegga un televisore oppure un qualsiasi dispositivo smart, perché la gara verrà trasmessa sul canale di Sportitalia, ovvero il 60 del digitale terrestre. Come di consueto l’appuntamento sarà però disponibile anche sul sito ufficiale dell’emittente televisivA.

DIRETTA CAGLIARI TORINO PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Chi potrebbero essere i protagonisti della diretta di Cagliari Torino Primavera? Utilizziamo le probabili formazioni per capirlo e cerchiamo anche di dare un piccolo anticipo su quello che potremo vedere in campo tra qualche istante. Iniziamo ovviamente da chi farà gli onori di casa, il Casteddu non può fare a meno di Arba sulla fascia, terzino che abbina una spinta portentosa a delle ottime letture difensive, anche se non sempre danno i risultati sperati. Sulla linea di centrocampo dovrebbe essere preferito Marcolini, poiché nell’ultima partita ha dato prova di un’ottima visione di gioco.

Passando invece al Toro avremo come sempre l’opportunità di vedere Bianay, difensore che abbina una forza straripante senza però perdere in tecnica, molte sue progressioni sono fondamentali per i granata per risalire il campo in velocità. In attacco non dovrebbe mancare Franzoni a proposito di progressioni, visto che il ragazzo nonostante sappia giocare anche centralmente si muove con una certa dimestichezza anche sulle fasce e soprattutto sui mezzi spazi.

CAGLIARI TORINO PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo insieme le quote che accompagnano la diretta di Cagliari Torino Primavera, sfida che promette di essere succosa anche sotto quel punto di vista poiché per Sisal abbiamo i sardi vincenti a 2,60 contro invece il Torino che è leggermente favorito a 2,40. Segnaliamo anche il segno X, poiché se dovesse essere giocato porterebbe una moltiplicazione di 3,20 sull’importo scommesso. Quindi high risk high rewards come direbbero oltreoceano.