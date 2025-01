VIDEO JUVENTUS BRUGES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Jan Breydel Stadion la Juventus si deve accontentare di un pareggio per 1 a 1 in trasferta contro il Club Brugge. La squadra di mister Thiago Motta non sembra cominciare nel migliore dei modi il primo tempo visto che si trova a tirare un sospiro di sollievo subito in avvio al 2′ quando Gatti perde palla e Jutgla non sfrutta l’errore del difensore juventino calciando sul fondo dal limite dell’area di rigore.

DIRETTA/ Bruges Juventus (risultato finale 0-0): Locatelli non concretizza (Champions League 21 gennaio 2025)

La Vecchia Signora tenta di ricompattarsi e cerca di farsi pericolosa con uno spunto di Mbangula al 27′ oltre alla conclusione più insidiosa ma comunque fuori misura provata al 36′ da Douglas Luiz. Nel secondo tempo il copione della gara si ripete in maniera analoga a quanto accaduto in avvio ed è quindi ancora Jutgla a non capitalizzare al 49′ un errore di Di Gregorio su passaggio di Tzolis che aveva ricevuto da Vanaken.

DIRETTA/ Juventus Sampdoria Primavera (risultato finale 0-2): colpo salvezza blucerchiato! (21 gennaio 2025)

Nel finale Koopmeiners manca la porta al 71′ e Nilsson manda invece la sfera alta non di molto al 74′. Nemmeno Locatelli batte l’attento estremo difensore Mignolet all’85’. L’arbitro francese Benoit Bastien ha estratto il cartellino giallo due volte ammonendo Koopmeiners al 38′ e Conceiçao al 77′ soltanto tra i giocatori della Juventus.

VIDEO JUVENTUS BRUGES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS