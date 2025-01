RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: LA GRANDE NOVITÀ

Lo sapevamo già da mesi, ma sarà a partire da oggi, martedì 21 gennaio 2025, che si concretizzerà la grande novità di questa stagione per i risultati Champions League: questo era da sempre un periodo di riposo per la massima competizione europea per club, che da metà dicembre dava appuntamento circa due mesi più tardi per il via agli ottavi a febbraio, invece ecco l’estensione a otto giornate di quella che adesso è la “fase campionato”, con gli ultimi due turni collocati alla fine di gennaio, per di più in due settimane consecutive, per cui in meno di dieci giorni ci si giocherà davvero tanto, perché nella classifica unica c’è ancora davvero tanto da decidere.

Nove partite oggi e altrettante domani, secondo il calendario che abbiamo imparato a conoscere già in autunno, quindi adesso elenchiamo tutto quanto ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Champions League, cominciando dai due anticipi delle ore 18.45, che saranno Atalanta Sturm Graz e Monaco Aston Villa, quindi subito riflettori puntati sulla Dea, che deve approfittare di un turno sulla carta abbastanza “facile” per blindare la qualificazione e puntare magari alle prime otto posizioni della classifica per andare subito agli ottavi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TRE ITALIANE IN CAMPO OGGI

I nerazzurri saranno quindi un meraviglioso e già fondamentale antipasto, poi la portata principale per i risultati Champions League arriverà come al solito alle ore 21.00, quando ci saranno le altre sette partite, fra le quali alcuni incroci di altissimo livello come Atletico Madrid Leverkusen, Benfica Barcellona e Liverpool Lille, ma anche Slovan Bratislava Stoccarda e Stella Rossa PSV Eindhoven, per completare l’elenco dei match tra formazioni straniere in un martedì che sarà tuttavia molto italiano, con ben tre rappresentanti della Serie A in campo.

Infatti dobbiamo citare ancora Bologna Borussia Dortmund e Bruges Juventus: per i rossoblù è un match di enorme prestigio, in cui cercare di dimostrare che la partecipazione del Bologna a questa Champions League è stata meritata, anche se oggettivamente le speranze di qualificazione sono ridotte al lumicino. La Juventus invece è reduce dalla vittoria contro il Manchester City, con la quale la posizione dei bianconeri si è fatta decisamente intrigante: attenzione però al Bruges, che ha un solo punto in meno in classifica e punta quindi ad essere una delle grandi sorprese dei risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 7^ GIORNATA

ore 18.45

Atalanta Sturm Graz

Monaco Aston Villa

ore 21.00

Atletico Madrid Leverkusen

Benfica Barcellona

Bologna Borussia Dortmund

Bruges Juventus

Liverpool Lille

Slovan Bratislava Stoccarda

Stella Rossa PSV Eindhoven

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE