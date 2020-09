Diretta Calendario Serie C 2020-21/ Streaming video Rai: oggi il sorteggio

Finalmente quest’oggi, mercoledi 16 settembre 2020, e alle ore 17.00, presso la sede istituzionale della Lega Pro, verrà presentato il calendario della Serie C 2020-21, con la composizione dei tre gironi (fissati ancora con criteri geografici) e tutte le date che ci accompagneranno nei prossimi mesi, per la nuova stagione del terzo campionato italiano. Dopo lunga attesa e tanta incertezza, anche per il campionato di Serie C è tempo riaprire i battenti e dare il via alla nuova stagione, che inizierà ufficialmente già il prossimo 27 settembre. Manca dunque davvero poco al primo turno e in effettivamente va detto che la pubblicazione del calendario di Serie C per la stagione 2020-21 quest’anno è arrivato un poco in ritardo. In ordine infatti la Lega Pro aveva fissato per il 10 settembre la diffusione della composizione dei tre gironi come tutto il programma degli incroci, ma anche quest’anno, problemi relativi alla giustizia sportiva hanno messo i bastoni tra le ruote alla Federazione. Con il giudizio pendente sulle possibili penalizzazioni di Bitonto e Picerno, i tribunali come la Figc hanno deliberato solo in questi giorni della retrocessione dei due club e del ripescaggio di Foggia e Bisceglie per completare gli organici della Serie C. Per fortuna però il quadro ora è completo ed è tempo ora di sollevare i veli sul nuovo calendario per l’annata 2020-21.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Stando alle ultime indicazioni, sarà possibile seguire la presentazione del Calendario della Serie C 2020-21 in diretta tv dalle ore 17.00 su Raisport, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video dell’appuntamento garantita tramite il noto servizio Raiplay. Consigliamo inoltre agli appassionati di seguire i profili social dei club come della Lega Pro, che forniranno precisi aggiornamenti in merito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DELLA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DI SERIE C

CALENDARIO SERIE C 2020-21: FINALMENTE INCROCI E GIRONI

Dunque solo poche ore prima che abbia inizio la diretta della. presentazione del calendario della prossima stagione 2020-21 della serie C, di cui però già sono noti alcune informazioni importanti. Innanzitutto, per il primo campionato post pandemia il format non verrà cambiato rispetto a quando occorso negli ultimi anni: eccezion fatta per la conclusione, anomala della passata stagione, con tre promozioni dirette (Monza, Vicenza, Reggina) e un particolare tabellone per i play off, che ha premiato la Reggiana). Dunque sarà via libera alla classica stagione con andata e ritorno, con la promozione diretta in Serie B delle tre capoliste di ciascun girone e i play off per decidere dell’ultima promossa: fissate anche retrocessioni dirette e play out per la Serie D. Da aggiungere poi che proprio nei giorni scorsi la Figc ha dato il via libera all’introduzione delle cinque sostituzioni per incontro ai club della Lega Pro. Pure sono state già decise alcune date cardine della stagione 2020-21 della Serie C, come quella di inizio, visto che la prima giornata è prevista come già ricordato, domenica 27 settembre 2020. Non si conoscono ancora invece gli incroci come anche la composizione dei tre gironi, visto che solo pochi giorni fa sono state ripescate Foggia e Bisceglie: per quello dovremo attendere le mosse della Lega Pro.

