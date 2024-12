DIRETTA CAMPOBASSO MILAN U23, BRAGLIA CERCA UNA REAZIONE

La sfida in diretta Campobasso Milan U23 si disputerà alle 20,00 giovedì 5 dicembre 2024 per il recupero della quindicesima giornata del Girone B di Serie C. Ad affrontarsi saranno due squadre in difficoltà che sono alla ricerca di un equilibrio che faticano a trovare. Il Campobasso di Braglia ha perso le ultime due partite contro Entella e Rimini e si trova ancora in nona posizione. Alti e bassi per il Milan U23 di Bonera che arriva da un netto 3 a 0 in casa della Ternana e si trova in fondo alla classifica al penultimo posto con soli tre punti di vantaggio sul Legnago ultimo.

DIRETTA CAMPOBASSO MILAN U23, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per i tifosi che non vogliono perdersi l’appuntamento con la diretta Campobasso Milan U23 potrenno seguire i loro beniamini grazie a Sky e potranno anche seguire la partita in diretta streaming video su NOW TV e Sky GO.

CAMPOBASSO MILAN U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle probabili formazioni in vista di questo delicato incontro. Il Campobasso di Braglia scenderà in campo con una difesa a tre formata da Calabrese, Mancini e Benassai a difendere al porta di Forte. Morelli e Pierno agiranno come esterni a sostegno del tridente formato da Forte, Di Stefano e Di Nando.

Anche il Milan U23 di Bonera scenderà in campo a tre con Coubis, Minotti e Zukic sostenuti da Bartesaghi e Jimenez chiamati alla fase difensiva per trova un equilibrio che ancora manca. Vos e Sia agiranno alle spalle di Longo per formare il tridente con Traoré dalla panchina.

CAMPOBASSO MILAN U23, LE QUOTE

Leggendo le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla diretta Campobasso Milan Futuro possiamo indicare nella squadra molisana la favorita, visto che il segno 1 ha un valore che corrisponde a 1,77 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto laddove il segno 2 per il successo del Milan Futuro porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la giocata, infine ecco il segno X che regola il pareggio e che con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 3,20 volte l’importo che investirete sul recupero del girone B.

