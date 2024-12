DIRETTA CAMPOBASSO RIMINI, SQUADRE IN ZONA PLAYOFF

La diretta Campobasso Rimini si gioca alle 1730 di oggi 1 dicembre 2024. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta patita nello scorso turno di campionato e si trovano vicine in classifica occupando rispettivamente l’ottava, con ventitre punti, e la decima, con ventuno punti come il Gubbio davanti per differenza reti. Solo gli ospiti sono stati però protagonisti anche in settimana vincendo ai supplementari contro il Vicenza in Coppa Italia.

DIRETTA/ Entella Campobasso (risultato finale 3-0) video streaming tv: la chiude Santini (24 novembre 2024)

Il Riminii punta a ripetersi immediatamente magari riuscendo pure a scalzare proprio i diretti rivali di giornata che vorrebbero invece proseguire la loro corsa verso la vetta, consolidando il piazzamento sin qui ottenuto in zona playoff promozione.

DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO LA DIRETTA CAMPOBASSO RIMINI

C’è una buona notizia per i tifosi di Campobasso e Rimini: saraà possibile seguire in chiaro, anche se non dal vivo la diretta Campobasso Rimini grazie a un semplice abbonamento valido di Sky o Now, oppure sintonizzandosi al canale Sky Sport 253.Questa partita si potrà seguire anche nella modalità in streaming video con telefonino, tablet e computer su NOW TV o Sky Go.

Diretta/ Rimini Vis Pesaro (risultato finale 0-1): Paganini sfiora il pari! (Serie C, 22 novembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO RIMINI

Dedichiamo qualche minuto alla lettura delle probabili formazioni della diretta Campobasso Rimini del girone B. Il Campobasso riteniamo che potrebbe decidere di mettersi in campo col modulo 3-4-1-2, con Forte, Celesia, Mancini, Mondonico, Morelli, Scorza, Pellitteri, Pierno, D’Angelo, Di Nardo e Di Stefano.

Per i biancorossi guidati dal tecnico Buscè ci si aspetta invece un 3-5-1-1 puntando dunque ancora su Colombi tra i pali,, Megelaitis, Gorelli e Bellodi davanti a lui a completare la linea di difesa, Longobardi, Lombardi, Langella, Piccoli e Falbo a formare il centrocampo mentre Malagrida agirà alle spalle del centravanti che sarà Ubaldi.

Video Sestri Levante Rimini (0-3)/ Gol e highlights: la chiude Parigi! (Serie C, 17 novembre 2024)

QUOTE CAMPOBASSO RIMINI

Se in qualche modo la diretta Campobasso Rimini ci ispira, possiamo prenderci del tempo a studiare il pronostico e le quote di questa sfida per decidere come giocare la nostra scommessa. Per Betflag, Lottomatica e Goldbet ci sono buone probabilità che i padroni di casa si aggiudichino la vittoria pagando l’1 a 2.25. Meno concrete appaiono invece le possibilità di successo per gli ospiti, con il 2 fissato a 3.05, mentre c’è una minima probabilità in più che il match possa terminare in parità, visto l’x dato a 3.00.