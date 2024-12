DIRETTA CAMPOBASSO PESCARA: CAPOLISTA CON UN DURO TEST!

Siamo vicini alla diretta Campobasso Pescara, una partita che si gioca alle ore 19:45 di sabato 14 dicembre 2024 per la 19^ giornata nel girone B di Serie C 2024-2025: si tratta di una partita molto delicata per entrambe le squadre, il Pescara è sempre primo in classifica ma sta attraversando un momento di calo, ha infatti perso due delle ultime tre partite ed è stato agganciato dalla Ternana che invece è in grande spolvero e senza la penalizzazione relegherebbe al secondo posto il Delfino, che ora ha anche il fiato dell’Entella sul collo e dunque deve immediatamente riprendersi, grave la sconfitta interna nel testa-coda con il Legnago Salus.

Il Campobasso aveva iniziato la stagione come grande rivelazione, posizionandosi stabilmente in zona playoff; poi qualcosa si è inceppata e sono arrivati i problemi, la squadra molisana arriva da un punto nelle ultime quattro partite e lunedì scorso è caduta a Perugia, anche in questo caso anche se con obiettivi diversi l’imperativo è quello di tornare a fare punti quanto prima. La diretta Campobasso Pescara ci farà compagnia tra poco, a noi ora non resta che provare a ipotizzare quali saranno le scelte da parte di due allenatori nella lettura delle probabili formazioni, aspettando il calcio d’inizio della partita.

COME VEDERE LA DIRETTA CAMPOBASSO PESCARA IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta Campobasso Pescara sarà sulla televisione satellitare, per tutta la stagione sarà infatti questa emittente a trasmettere le partite del campionato di Serie C e di conseguenza sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio per avere accesso al match, che sarà fornito anche in diretta streaming video – non sono richiesti costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go, mentre come seconda opzione c’è la piattaforma Now Tv ma anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO PESCARA

Due squalificati per parte nella diretta Campobasso Pescara: i molisani sono senza Celesia e Pellitteri, quindi in difesa giocherà Calabrese (a segno a Perugia entrando dalla panchina) con Davide Mancini e Mondonico a protezione di Francesco Forte, a centrocampo invece spazio a Sonny D’Angelo (favorito su Serra) per affiancare Prezioso nella zona mediana, sugli esterni vanno Morelli e Pierno mentre davanti Riccardo Forte può fare il trequartista in luogo di Baldassin e operare alle spalle dei due attaccanti, qui Spalluto è in competizione con Di Nardo (soprattutto) e Di Stefano.

A Silvio Baldini mancheranno Pierozzi e De Marco nella diretta Campobasso Pescara: il secondo era entrato dalla panchina e quindi potrebbe essere confermato il centrocampo con Tunjov e Valzania a supportare Squizzato, Pierozzi invece sarà sostituito da Staver in una difesa con Mulé e Brosco centrali, Plizzari in porta e uno tra Crialese e Moruzzi a sinistra. Per quanto riguarda invece il tridente, le alternative non mancano: a sinistra Bentivegna e Ferraris insidiano la posizione di Cangiano, come prima punta sarà staffetta tra Tonin e Vergani, a destra dovrebbe giocare Merola.