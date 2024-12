VIDEO PESCARA LEGNAGO SALUS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia il Legnago Salus sconfigge la capolista Pescara in trasferta per 1 a 0. Nel primo tempo i veneti iniziano con il turbo inserito a giudicare dallo spunto di Palazzino che impegna il portiere Plizzari immediatamente al 1′ e gli abruzzesi non vogliono essere da meno replicando con Pierozzi sempre al 1′, oltre a farsi intercettare un tentativo parecchio interessante di Valzania da Ampollini all’8′.

Gli adriatici insistono e ci riprovano anche al 34′ con un’azione personale poco efficace provata da Tunjov. Nel secondo tempo il copione del match si ripete e di biancoblu trovano il modo di passare in vantaggio grazie al gol firmato da Franzolini al 56′, capitalizzando al meglio l’assist offertogli da Bombagi.

Nel finale Palazzino non trova il raddoppio per colpa di Plizzari al 62′ e sul fronte opposto si rivela superlativo l’estremo difensore Perucchini sbarrando la propria porta su De Marco al 67′, Pierozzi al 71′ e pure su Brosco all’82’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Erminio Cerbasi, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Brosco al 52′, Pierozzi al 67′ e De Marco al 76′ da un lato, Ruggeri al 28′ e Perucchini al 78′ dall’altro.

VIDEO PESCARA LEGNAGO SALUS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

