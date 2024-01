DIRETTA/ Capo Verde Mauritania video streaming tv: tre precedenti, tris degli Squali (CAF, 29 gennaio 2024)

DIRETTA CAPO VERDE MAURITANIA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Capo Verde Mauritania possiamo dire che i precedenti di questa partita sono tre, e ci raccontano una storia a senso unico. Vale a dire, tre vittorie degli Squali Blu che, peraltro, non hanno mai subito gol dalla Mauritania: detta con queste statistiche, arrivare ai quarti di Coppa d’Africa 2024 sarebbe un’impresa per i Mourabitounes ma bisogna anche ricordare che le tre gare in questione sono andate in scena nei primi anni del terzo millennio, con l’ultima nel 2003. Nel 2011 Capo Verde aveva battuto la Mauritania in amichevole, mentre le altre due partite fanno riferimento alle qualificazioni alla fase finale del torneo continentale.

In trasferta gli Squali Blu avevano vinto 2-0, al ritorno invece era finita 3-0; tuttavia Capo Verde a quella Coppa d’Africa, che prevedeva ancora la partecipazione di 16 nazionali, non era arrivata. A completamento del testa a testa, possiamo dire che i due calciatori più preziosi nelle due rose valgono entrambi 5 milioni di euro secondo il sito Transfermarkt: per Capo Verde il difensore centrale Logan Costa che gioca nel Tolosa, per la Mauritania invece l’esterno offensivo Aboubakary Koita il cui club è il Sint-Truiden, nel campionato belga. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAPO VERDE MAURITANIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Capo Verde Mauritania sarà disponibile in chiaro su tutte le televisioni connesse al digitale terrestre, basterà collegarsi al canale 60 di Sportitalia, ricordiamo inoltre che i possessori di Sky potranno seguire tranquillamente questa sfida al 5060 del progressivo dei canali.

CAPO VERDE MAURITANIA: UN OTTAVO SCONTATO?

L’attesa ormai è finita: è la diretta di Capo Verde Mauritania e varrà per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa La partita, inizierà oggi 29 gennaio alle 18:00. Il Capo Verde, dopo una campagna finora solida e convincente, si presenta a questo appuntamento con la consapevolezza digiocare contro un avversario più debole sulla carta, ma occhio a sottovalutare la Mauritania che ha dimostrato di saper far molto male in questa edizione della Coppa.

Gli avversari invece hanno colto l’opportunità di accedere agli ottavi di finale sfruttando i risultati positivi sugli altri campi nella fase a gironi. Sicuramente una qualificazione fortunata ma questo non toglie che le partite poi bisogna vincerle perché come si suol dire la fortuna aiuta gli audaci, e di audacia questa Mauritania ne ha da vendere.

DIRETTA CAPO VERDE MAURITANIA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Capo Verde Mauritania è da dentro o fuori, per viverla a piena cerchiamo di capire chi giocherà dalle probabili formazioni di questo match: Il Capo Verde, desideroso di confermare la solidità mostrata finora nel torneo, sembra affidarsi a una formazione che non può non tener conto della presenza chiave di Kuka a centrocampo. Il suo controllo palla e l’abilità di saltare l’avversario saranno fondamentali per stabilire il ritmo della partita.

Senza contare il talento di Kevin sulla trequarti che va ad aggiungere un tocco di imprevedibilità alle azioni offensive che saranno capitanate da Benchimol La Mauritania punta su Ibnou in attacco, un giocatore determinato e abile nel colpo di testa e soprattutto nel “terzo tempo”. Alle sue spalle, la presenza di Omare sarà fondamentale per fornire supporto creativo e incanalare le azioni offensive al meglio delle loro possibilità.

CAPO VERDE MAURITANIA, LE QUOTE

Concentriamoci ora sulle quote della diretta di Capo Verde Mauritania, sul sito di Better vediamo come il segno 1 viene dato a 2,2 e decreterebbe il passaggio del turno del Capo Verde. Il segno X invece viene dato a 2,5 nei primi novanta minuti e la vittoria della Mauritania a 3,5.

