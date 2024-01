Calciomercato Juventus News/ Felipe Anderson arriva a zero, Kean-Atletico: fatta (oggi 25 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FELIPE ANDERSON A UN PASSO

Un affare del calciomercato Juventus che appare in dirittura d’arrivo riguarda Felipe Anderson. Chiariamo subito che si tratta di un’operazione che, qualora dovesse andare in porto, riguarderà la sessione estiva; tuttavia è notizia di queste ore che il club bianconero avrebbe trovato l’accordo con l’entourage dell’esterno brasiliano della Lazio, con una proposta di 4 milioni a stagione che sarebbe stata accettata. Il quadro è questo: la Lazio vorrebbe trattenere Felipe Anderson, ma il calciatore è in scadenza di contratto e i tentativi di rinnovo non hanno comunque portato ad aumentare l’offerta, perché Claudio Lotito è ancora fermo ai 3,5 milioni annui che Felipe Anderson ha già rifiutato.

La possibilità di giocare con la Juventus e guadagnare anche qualcosa in più stuzzica; naturalmente le cose potrebbero anche cambiare, ma per il momento sembra davvero che i bianconeri possano arrivare a firmare il brasiliano a parametro zero. Sarebbe un bel colpo: in passato, e sempre nella Lazio, Felipe Anderson aveva anche ricoperto il ruolo di laterale a tutta fascia ed era stato proprio con quel modulo che aveva mostrato le cose migliori. Sicuramente gli anni migliori sono alle spalle, ma con Massimiliano Allegri il brasiliano potrebbe avere un bel rendimento e questo a prescindere da come poi sarà organizzato il reparto offensivo per la prossima stagione.

KEAN-ATLETICO, AFFARE FATTO

Per un’entrata che sembra fatta, un’uscita che il calciomercato Juventus ufficializzerà nei prossimi giorni. Ormai è tutto definito per il passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid: l’attaccante classe 2000 si trasferirà in prestito secco con i Colchoneros che sborseranno mezzo milione di euro per averlo in rosa da subito. Nel contratto non è inserito un diritto di riscatto: il primo luglio Kean farà comunque ritorno a Torino, ma la parte interessante dell’accordo è che l’Atletico Madrid pagherà la restante parte dello stipendio al calciatore, dunque per sei mesi la Juventus potrà anche risparmiare qualcosa in termini di ingaggio.

Per Kean adesso c'è la possibilità di rinascere a Madrid: l'obiettivo è quello di essere convocato agli Europei, poi andrà valutato quale sarà il suo rendimento nell'Atletico che, se le cose andranno in un certo modo, potrebbe anche decidere di investire su di lui trattandosi di un attaccante giovane e che ha ancora margini di miglioramento. Con la Juventus Kean ha generalmente fatto bene, ma non è mai davvero esploso e in questa stagione ha anche pagato un infortunio che lo ha allontanato dai campi proprio nel suo periodo migliore. L'affare di calciomercato che lo porterà all'Atletico Madrid potrebbe accontentare tutti, staremo a vedere…











