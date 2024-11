DIRETTA CARPI CAMPOBASSO, BIANCOROSSI A CACCIA DEI PLAYOFF

La diretta Carpi Campobasso è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Sandro Cabassi di Carpi come partita valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno vivendo un buon momento e si trovano in undicesima posizione con 17 punti conquistati al pari di Rimini e Pianese, davanti però a causa di una migliore differenza reti. Gli ospiti invece occupano il sesto posto in campionato con ben 22 punti guadagnati, al pari della Vis Pesaro che segue sempre per differenza reti.

Entrambe le compagini sono reduci da un successo ottenuto nello scorso turno e l’obiettivo è senz’altro quello di ripetersi prima della sosta così da posizionarsi il più in alto possibile e continuare a sognare la promozione in Serie B. Ricordiamo inoltre che la direzione dell’incontro è stata affidata al signor Michele Pasculli, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Luca Chianese di Napoli insieme con il quarto ufficiale che sarà Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria.

DIRETTA CARPI CAMPOBASSO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se si vorrà seguire la diretta Carpi Campobasso con i propri occhi senza doversi recare allo stadio di persona bisognerà essere in possesso di un abbonamento valido per Now oppure per Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C 2024/2025 che si sta disputando. Sarà dunque possibile vedere la diretta Carpi Campobasso in streaming con NOW TV oppure su Sky Go da smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi tramite il proprio pc, oltre a sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 256.

CARPI CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad analizzare insieme le scelte che potrebbero aver compiuto i due allenatori nelle probabili formazioni della diretta Carpi Campobasso valida per il girone B. Mister Cristian Serpini dovrebbe riaffidarsi agli undici di partenza che hanno rifilato un poker in trasferta al Pineto e puntare dunque sul 4-3-1-2 con Sorzi in porta, Tcheuna, Zagnoni, Calanca e Verza in difesa, Figoli, Mandelli e Contiliano in mediana con Puletto trequartista dietro alla coppia d’attacco formata da Saporetti e Gerbi.

Discorso simile pure per il tecnico degli ospiti Pietro Braglia e dunque un 3-4-1-2 che presenterà F. Forte tra i pali con Calabrese, Mondonico e Mancini a formare il resto del reparto arretrato, Pierno, D’Angelo, Pellitteri e Morelli a centrocampo ed anche qui ci sarà un trequartisa, in questo caso Baldassin, che offrirà supporto al duo offensivo costituito da Di Stefano e Di Nardo.

DIRETTA CARPI CAMPOBASSO, LE QUOTE

Cerchiamo infine di conoscere quale potrebbe essere il pronostico dell’esito finale per la diretta Carpi Campobasso prendendo in considerazione le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa sfida valevole come quattordicesimo turno di Serie C. Secondo Goldbet, Lottomatica, Planetwin e Betflag gli ospiti partono come favoriti per ottenere il successo dando il 2 appunto a 2.10 mentre i padroni di casa hanno più o meno le stesse speranze di aggiudicarsi la vittoria così come di chiudere la gara in parità visto che l’1 è fissato a 3.30 e l’x è pagato a 3.20. La pensa così anche Snai che offre però 3.25 per i tre punti del Carpi.