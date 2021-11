DIRETTA/ Carrarese Ancona Matelica streaming video tv: c’è equilibrio nello storico

DIRETTA CARRARESE ANCONA MATELICA: LO STORICO

Manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta della Serie C tra Carrarese e Ancona Matelica, bell’incontro per la 14^ giornata di campionato: nell’attesa diamo un occhio anche al ricco storico che le due squadre condividono. Dati alla mano possiamo infatti oggi raccontare di 12 precedenti ufficiali occorsi tra i due club, e pure registrati dal 1983 a oggi e sempre in occasione della terza serie del calcio italiano.

Il bilancio che ne ricaviamo non è poi troppo disomogeneo, visto che emergono nel complesso 5 successi da parte dei marmiferi e quattro affermazione dei marchigiani, con anche tre pareggi. Va pure detto che l’ultimo riferimento non è però dei più recenti, visto che risale alla stagione 2015-16 della Serie C: allora tra andata e ritorno ben ricordiamo il successo casalingo della Carrarese per 2-1, come il pari in casa dell’Ancona Matelica, a reti bianche. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA CARRARESE ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Ancona Matelica non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RISULTATO INCERTO!

Carrarese Ancona Matelica, in diretta sabato 13 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Dei Marmi di Carrarese, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Marmiferi in crisi dopo il poker incassato sul campo dell’Olbia, una sconfitta che ha porta la formazione toscana indietro a +2 in classifica sulla zona play out. Un solo punto conquistato negli ultimi quattro match disputati per la Carrarese, che inizialmente si era proiettata verso la zona alta della classifica.

Esattamente come l’Ancona Matelica che ha dovuto frenare nelle ultime settimane e che si presenta con un ruolino di marcia esattamente identico rispetto agli avversari di turno, un solo punto nelle ultime quattro partite e squadra al momento appaiata al quarto posto con Pescara e Siena, scivolata però a -11 dalla Reggiana capolista. L’ultimo precedente a Carrara tra le due squadre risale al 4 ottobre 2015, 2-1 per i marmiferi il risultato finale dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Ancona Matelica, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Antonio Di Natale schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel, Grassini, Kalaj, Khailoti, Semprini; Pasciuti, Luci, Battistella; D’Auria; Energe, Doumbia. Risponderà l’Ancona Matelica allenata da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitali; Tofanari, Massetti, Iotti, Maurizii; Gasperi, D’Eramo, Iannoni; Del Sole, Moretti, Sereni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Dei Marmi di Carrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



