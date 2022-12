Diretta/ Carrarese Cesena, streaming video tv: super sfida a Carrara (Serie C)

DIRETTA CARRARESE CESENA: CARRARA CAMPO MOLTO OSTICO

La diretta Carrarese Cesena è una sfida valida per la ventesima giornata di Serie C. Le due compagini sono tra le uniche cinque squadre ad aver già raggiunto quota dieci vittorie stagionali e si prospetta una sfida molto equilibrata nonostante il Cesena abbia dalla sua la classifica e il rendimento. Infatti, i bianconeri sono terzi a 37 punti, cinque in più dei gialloblu settimi, e nelle ultime cinque uscite il Cavalluccio Marino ha conquistato quattro vittorie, di cui tre di fila.

Per la Carrarese, invece, la vittoria nell’ultimo turno con la Vis Pesaro per 3-0 ha allontanato i brutti ricordi delle due sconfitte consecutive contro Torres e Lucchese. A giocare un ruolo fondamentale potrà sicuramente essere il fattore casa tant’è che la Carrarese è la miglior squadra per rendimento dell’intero campionato tra le mura amiche: sette vittorie, un pareggio e due sconfitte nei dieci incontri casalinghi per un totale di 22 punti, due in più della capolista Reggiana, Ancona e dello stesso Cesena. Molto buono però anche il rendimento dei bianconeri in trasferta con diciassette punti in nove partite con soli quattro gol subiti.

CARRARESE CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida tra la Carrarese e il Cesena sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports, come d’altronde tutte le partite dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile. Dopodiché si potrà assistere alla diretta Carrarese Cesena in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE CESENA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Cesena sembrano delineate sulla falsariga delle precedenti per entrambe le squadre. I gialloblu dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2 composto da Satalino in porta, trio difensivo con Imperiale, D’Ambrosio e Pelagatti. Grassini agirà come esterno destro, Della Latta e l’ex Empoli Primavera Bozhanaj saranno le mezzali con Mercati in cabina di regia mentre Cicconi, autore di una doppietta contro la Vis Pesaro, sarà il laterale di sinistra. Davanti Energe farà coppia con Capello, quest’ultimo autore di sette reti fin qui.

Leggermente diversa la disposizione in campo del Cesena che probabilmente opterà per un 3-4-1-2 con Tozzo in porta, difesa con braccetto di destra Ciofi, dal lato opposto Mercadante mentre in mezzo al reparto difensivo agirà Prestia, ex Alessandria che proprio contro i grigi ha siglato la scorsa giornata la rete dell’1-0. A centrocampo, da destra verso sinistra ci saranno Zecca, Brambilla, Bianchi e Adamo. Chiarello il trequartista e il tandem Ferrante–Corazza a guidare l’attacco, freschi di una rete a testa nell’ultimo match di campionato.

CARRARESE CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Carrarese Cesena sono perfettamente in equilibrio. Stando quanto offerto da Snai, la vittoria dei gialloblu è data alla stessa quota di quella dei bianconeri ovvero 2.60. Il pareggio di conseguenza diventa interessante e la maggior parte dei bookmakers lo danno a 3.10. Almeno un gol a testa è quotato 1.90 mentre che almeno una delle due squadre rimarrà a secco di gol viene offerto a 1.75.

Visti gli attacchi prolifici, l’idea di un Over 2.5 ovvero almeno tre gol nella partita è a 2.30. Per quanto riguarda i risultati esatti, il 2-1 per la Carrarese dell’andata è dato a 11. L’ultima vittoria del Cesena in trasferta contro la Carrarese è stato l’1-0 del 2003: la ripetizione di questo risultato viene quota 7.25 volte le posta in palio.











