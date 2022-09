Diretta/ Carrarese Entella streaming video tv: toscani lanciati (Serie C)

DIRETTA CARRARESE ENTELLA: IN EQUILIBRIO!

Carrarese Entella, in diretta domenica 18 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la 4^ giornata di Serie C. Marmiferi lanciati da un inizio di campionato coi fiocchi, tre vittorie consecutive e primo posto in classifica a punteggio pieno nel girone B in solitaria, unica squadra capace di fare percorso netto in avvio di torneo grazie ai successi ottenuti contro Cesena, Recanatese e San Donato Tavarnelle.

Diretta/ San Donato Carrarese (risultato finale 1-2): D'Ambrosio completa la rimonta!

Esame più impegnativo quello contro un’Entella partita altrettanto ambiziosa rispetto alla Carrarese in campionato ma che, dopo due vittorie contro Torres e Alessandria, nel turno infrasettimanale è stata costretta a subire la prima sconfitta stagionale, in casa contro il Rimini. Il 24 ottobre 2021 è terminato in parità, 1-1, l’ultimo precedente a Carrara tra le due squadre. Al 26 dicembre 2018, col punteggio di 0-2, risale l’ultima vittoria ligure al “Dei Marmi”.

Diretta/ Entella Rimini (risultato finale 0-2): la chiude Santini!

CARRARESE ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Entella non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Alessandria Entella (risultato finale 1-3): Faggioli chiude col tris!

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Entella, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Satalino; D’ Ambrosio, Marino, Imperiale; Andreoni, Della Latta, Cerretelli, Mercati, Coccia; Giannetti, D’Auria. Risponderà l’Entella allenata da Giovanni Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Barlocco, Rada, Pellizer, Chiosa, Di Cosmo, Tascone, Zamparo, Meazzi, Merkaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.

