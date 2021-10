DIRETTA/ Carrarese Entella video streaming tv: i precedenti della partita sono 6

DIRETTA CARRARESE ENTELLA: I TESTA A TESTA

La diretta di Carrarese Entella si avvicina, andiamo allora a scoprire qualcosa in più circa i precedenti della partita valida per il girone B di Serie C. Tornando indietro di quasi un secolo, troviamo la partita del secondo turno di Coppa Italia del 1939 vinta per 4-0 dalla Virtus Entella, poi le altre cinque sfide (di cui una in Coppa Italia di Serie C) sono tutte decisamente più recenti, essendo state disputate tutte fra il 2013 e il 2019.

Il dominio dell’Entella è proseguito, infatti la squadra di Chiavari ha vinto in totale ben cinque dei sei incroci con la Carrarese, che invece si è imposta una sola volta, con un pirotecnico 3-4 in casa dell’Entella mercoledì 30 gennaio 2019, proprio in Coppa. Questo significa che in campionato ci sono quattro vittorie su quattro per l’Entella, che ha vinto entrambe le volte che ha giocato sul campo della Carrarese. I precedenti sono di conseguenza a senso unico: i toscani oggi riusciranno a sfatare un vero e proprio tabù? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CARRARESE ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Entella non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

CARRARESE ENTELLA: BRUTTO MOMENTO…

Carrarese Entella, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Vittoria cercasi per scacciare le nubi di crisi con le due squadre che non stanno attraversando un buon momento. Per i marmiferi il turno infrasettimanale è stato funesto visto che è arrivata una pesante sconfitta sul campo del Gubbio, un poker che ha interrotto un momento positivo per gli uomini di Totò Di Natale, reduci dalle vittorie contro Imolese e Pistoiese.

Dall’altra parte l’Entella non riesce a ingranare e fatica a inserirsi nella realtà della nuova categoria dopo la retrocessione dalla Serie B. Solo 0-0 per i liguri nell’ultimo impegno interno contro la Vis Pesaro con la vittoria in campionato che manca ormai da un mese, dal blitz in casa del Modena del 25 settembre scorso. Il 26 dicembre 2018 l’Entella ha vinto l’ultimo match in casa della Carrarese con un secco 0-2 e in generale l’ha spuntata negli ultimi quattro impegni in campionato affrontati contro i marmiferi.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Entella, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Antonio Di Natale schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Rota, Kalaj, Khalioti, Imperiale; Pasciuti, Luci, Bertipagani; Mazzarini; Energe, Doumbia. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni; Barlocco, Coppolaro, Pellizzer, Celar; Lipani, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dei Marmi di Carrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



