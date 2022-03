DIRETTA/ Carrarese Modena video streaming tv: una storia abbastanza datata

DIRETTA CARRARESE MODENA: TESTA A TESTA

Prima del fischio d’inizio della diretta di Carrarese Modena è interessante raccontare i precedenti tra le due squadre. La sfida a Carrara si è disputata per due volte prima di oggi e tutte piuttosto indietro nel tempo. Questo perché prima del match d’andata le due compagini non si trovavano di fronte da vent’anni. I due match hanno visto la squadra di casa vincere una volta oltre a un pareggio. Il Modena dunque non ha mai vinto in trasferta contro questo avversario. L’ultima volta risale all’aprile del 2001 a fronte di una gara terminata col risultato di 1-1. L’altro match invece è un 1-0 del 14 maggio 2000 sempre in Lega Pro.

All’andata allo Stadio Braglia il Modena ha interrotto questo tabù vincendo la prima gara in assoluto contro questo avversario. Quando il calendario ci diceva 31 ottobre 2021 i canarini si imposero col risultato di 2-0. La partita fu sbloccata da Armellino al sesto minuto con rosso diretto a Minesso al minuto 17 che non cambiò le carte in tavola. Nella ripresa però gli ospiti provarono l’arrembaggio facendosi punire in contropiede al minuto 95 quando a deciderla fu Azzi.

DIRETTA CARRARESE MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Modena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

GLI OSPITI VOGLIONO TENERSI LA VETTA!

Carrarese Modena, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Canarini chiamati alla reazione dopo il clamoroso risultato dell’ultima giornata, l’inattesa sconfitta contro l’Olbia che ha riaperto la corsa al girone B, costringendo il Modena a veder ridursi da 5 a 2 lunghezze il vantaggio sulla Reggiana seconda in classifica.

Nel testa a testa per la vetta proverà a recitare il ruolo di guastatrice la Carrarese che è reduce però da una pesante sconfitta sul campo dell’Entella, un ko arrivato dopo due vittorie consecutive per i marmiferi che restano noni in classifica, al confine della zona play off. All’andata Modena vincente 2-0 sulla Carrarese grazie alle reti di Armellino e Azzi, ultimo precedente a Carrara risalente a oltre 20 anni fa, l’8 aprile 2001, 1-1 il risultato in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE MODENA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Modena, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Antonio Di Natale schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Battistella, Berardocco, Figoli; Bramante; Doumbia, Petrelli. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergrefi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti, Minesso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.

