DIRETTA REGGIANA MODENA, DERBY EMILIANO PER LA SALVEZZA

Il sabato della diciassettesima giornata di Serie B entra nel vivo con la diretta Reggiana Modena in campo alle 15,00 del 14 dicembre 2024. La sfida è di quelle molto sentite dalle due tifoserie e anche fondamentali dal punto di questa del campo con le due squadre divise da un solo punto e vicine alla zona retrocessione. La Reggiana di Viali arriva da un’importante vittoria per 0 a 2 in casa della Cremonese che ha interrotto una striscia di sei partite senza successo. Quattro risultati utili consecutivi, invece, per il Modena di Mandelli che non vince da tre partite ma ha recuperato punti allontanandosi dalle ultime posizioni.

DIRETTA REGGIANA MODENA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Reggiana Modena sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e da Amazon Prime Video che utilizzeranno il formato streaming. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita attraverso il racconto delle azioni migliori.

REGGIANA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche il discorso relativo alle probabili formazioni di questa partita. La Reggiana di Viali andrà in campo un 4-3-3 con Bardi in porta e Sampirisi, Meroni, Lucchesi e Libutti davanti a lui in difesa. Reinhart sarà il mediano con Portanova e Sersanti come mezz’ali a sostegno del tridente formato da Marras, Pettinari e Vergara.

Difesa a tre, invece, per il Modena di Mandelli con Dellavalle, Caldara e Cauz sostenuti anche da Beyuku e Idrissi sugli esterni. Gerli e Santoro giocheranno a centrocampo a sostegno del tridente formato da Palumbo, Mendes e Caso.

REGGIANA MODENA, LE QUOTE

La diretta Reggiana Modena si prospetta essere molto equilibrata anche secondo le quote proposte da Bet365. Infatti, la vittoria per i padroni di casa è quotata a 2,75 contro il 2 per gli ospiti a 2,63 e il pareggio X a 3,10.