Diretta/ Carrarese Montevarchi streaming video tv: serve una scossa (Serie C)

DIRETTA CARRARESE MONTEVARCHI: DERBY PIENO DI TENSIONE!

Carrarese Montevarchi, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni sono a caccia di una scossa: la Carrarese dopo due vittorie consecutive in casa contro Grosseto e Fermana sembrava aver rialzato la testa, ma nel turno infrasettimanale è arrivata una sconfitta per i marmiferi, piegati sul campo della capolista Reggiana con un perentorio 3-0.

Il Montevarchi ritrova un altro derby toscano in un momento molto difficile, in cui l’Aquila sta pagando lo scotto del salto di categoria. In casa contro il Siena nel turno infrasettimanale è arrivata infatti la terza sconfitta consecutiva per i rossoblu, chiamati ora a ritrovare i ritmi delle vittorie ottenute contro Entella e Fermana. Carrarese e Montevarchi tornano ad affrontarsi in campionato dopo l’ultimo precedente al “Dei Marmi” del 13 novembre 2005, con vittoria per 3-1 dei padroni di casa, mentre il Montevarchi non vince questa sfida dal match disputato in casa il 28 novembre 1999.

DIRETTA CARRARESE MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Montevarchi non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Montevarchi, match che andrà in scena al Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Antonio Di Natale schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Grassini, Kalaj, Rota, Imperiale; Figoli, Luci, Tunjov; Infantino; Bramante, D’Auria. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Lischi, Amatucci, Mercati, Martinelli; Barranca; Casiello, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dei Marmi di Carrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



