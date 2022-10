Diretta/ Carrarese Pontedera streaming video tv: il derby toscano (Serie C)

DIRETTA CARRARESE PONTEDERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Carrarese Pontedera, in diretta domenica 16 ottobre alle ore 14.30 presso lo Stadio dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone B di Serie C. Un derby toscano tra due squadre reduci da momenti diametralmente opposti.

La Carrarese ha raccolto 12 punti nelle prime sette giornate, frutto di quattro vittorie e tre sconfitte. I gialloblu sono reduci da tre sconfitte di fila, l’ultima fuori casa per 2-1 contro il Montevarchi. Il Pontedera, invece, è a quota 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte. Gli amaranto nell’ultimo turno hanno superato 2-3 l’Alessandria.

CARRARESE PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PONTEDERA

Qualche nodo da sciogliere per le probabili formazioni della diretta Carrarese Pontedera. Iniziamo la nostra analisi dalla compagine di casa, schierata con l’ormai classico 3-5-2: Satalino, Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale, Carratelli, Frey, Mercati, Cicconi, Schiavi, Capello, D’Auria. Passiamo adesso alla formazione ospite, in campo con il 3-4-1-2: Siano, Shiba, Martinelli, Bonfanti, Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio, Fantacci, Cioffi, Nicastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Padroni di casa favoriti nella diretta Carrarese Pontedera: questo quanto filtra dalle quote per le scommesse delle principali agenzie. Prendiamo come riferimento le quotazioni dei bookmakers di Eurobet: l’1 è dato 1,87, il pareggio è quotato 3,25, mentre il 2 è dato a 4,00. L’Under 2,5 è quotato 1,68, mentre l’Over 2,5 tocca quota 2,05. Equilibrate le quotazioni di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.

